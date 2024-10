Volley – La Gas Sales Piacenza si conferma in vetta: Padova battuta 3-2 alla Kioene Arena

Ci sono volute due ore e quaranta per poter consegnare la quinta vittoria consecutiva alla Gas Sales Piacenza di coach Anastasi.

I Biancorossi si confermano primi in classifica in questo avvio di regular season, tante cose su cui lavorare ancora, ma sicuramente oggi si può dire di aver visto una squadra matura ed in grado di aggiustare anche le giornate che sembrerebbero storte.

Da segnalare sicuramente l’impatto determinante di Bovolenta nel match che, sostituendo un insufficiente Romanò, ha dato certezze in più a livello offensivo, alimentate anche da importanti turni in battuta. L’assoluto mattatore dell’incontro rimane, però, uno Stepehn Maar che nonostante non fosse al cento per cento ha trascinato da vero fuoriclasse i suoi compagni di squadra.

La Gas Sales Piacenza vince questa battaglia non scontata contro una squadra che ha dimostrato essere, oltre che molto giovane, di assoluto livello.

Piacenza tornerà in campo domenica 3 novembre alle ore 16 per la partita casalinga contro Milano.

Primo Set 25-22

Mandiraci chiude il primo punto in attacco 1-2. Errore al servizio di Romanò 2-3. Grande pipe di Porro in posto cinque 4-4. Ace di Sedlacek 5-4. Muro di Crosato sulla pipe di Maar 6-4. Il muro di Galassi interrompe il momento positivo di Padova 7-5. Parallela no look di Porro che gela la difesa biancorossa 10-8. Errore al servizio di Plak 13-10. Pipe di Maar che accorcia le distanze 19-13. Classica battuta corta di Mandiraci che beffa la ricezione Patavina 19-16. Piacenza tiene vivo il set con il servizio vincente di Simon 20-18. A segno in diagonale Masulovic 21-18. Tanti gli errori di Padova che tengono a galla la Gas Sales, spara fuori Masulovic 23-21. Attacco vincente in diagonale per Sedlacek, tre set ball Padova 24-21. Errore di Galassi dai nove metri e primo set ai Bianconeri 25-22.

Secondo set 22-25

Il muro biancorosso è scomposto e ne approfitta Porro con l diagonale in posto sei 5-4. Alzata fantastica in bagher di Plak da fondo campo che libera la parallela di Masulovic 6-4. Tre invasioni consecutive di Piacenza che regalano il 9-6. Sblocca il digiuno biancorosso Maar con l’attacco vincente 9-7. Murone di Simon che chiude la strada a Masulovic 9-8. Errore di Plak in attacco e pareggia Piacenza, time out di coach Cuttini 9-9. Ace di Simon con l’aiuto del nastro 10-11. Errore in attacco di Masulovic che spara abbondantemente a lato, ora Piacenza vola sul più tre 18-21. Si trasforma in opposto Maar che da posto uno attacca una super parallela 21-24. Chiude il secondo set l’attacco vincente di Maar 22-25.

Terzo set 25-23

Ace di Bovolenta e gran partenza di Piacenza 1-3. Tocco rapidissimo di seconda di Brizard che buca la difesa padovana 2-4. Maar chiude uno scambio spettacolare tra le due squadre e porta la Gas Sales sul più due 6-8. Ace di Porro che riporta in equilibrio il set 8-8. Parallela rapidissima di Bovolenta 11-10. Primo tempo vincente di Galassi 14-12. Muro di Simon e pareggiano il parziale i ragazzi di Anastasi 15-15. Assolo di Bovolenta che prima sfodera un attacco vincente e poi va a murare Sedlacek 18-19. Primo tempo vincente di Crosato e Padova mette la testa avanti 23-21. Tocco morbidissimo dietro al muro di Mandiraci, time out Padova 24-23. è Porro a chiudere il terzo parziale in diagonale stretta 25-23.

Quarto set 27-29

Murone Simon sul primo tempo di Plak 6-6. Mani out in parallela di Luca Porro e vantaggio patavino 7-6. Diagonale strettissima di Maar che con grande manualità trova un angolo pazzesco 7-8. Errore al servizio di Plak 10-10. Servito Simon con un primo tempo velocissimo 14-15. Risponde immediatamente Masulovic con la parallela 15-15. Errore dai nove metri di Porro 15-16. Ace di Masulovic che costringe al time out Anastasi 19-17. Muro scomposto di Piacenza e Masulovic va a mirare l’angolo scoperto 20-19. Muro di Falaschi su Bovolenta che porta i Patavini sul 22-20. Si fa perdonare immediatamente Bovolenta con l’attacco vincente 22-21. Palleggio spinto vincente di Masulovic che regala due match point a Padova 24-22. Maar assoluto trascinatore porta la partita al tie break 27-29.

Quinto set 11-15

Il super intervento di Scanferla non basta per tenere in gioco la diagonale di Sedlacek 2-2. Sedicesimo punto della partita di Maar 2-3. Errore in attacco di Stefani appena entrato 3-6. Giganteggia Simon con il primo tempo e squadre al cambio campo 5-8. Contrasto a rete vinto di forza da Bovolenta 6-11. Primo tempo vincente di Plak 8-12. Errore in battuta di Plak 9-13. Mandiraci dopo 2 ore e 43 minuti di battaglia pone fine al match 11-15.

SONEPAR PADOVA – GAS SALES PIACENZA 2-3

(25-22, 22-25, 25-23, 28-30, 11-15)

Sonepar Padova: Porro 22, Plak 11, Masulovic 19, Sedlacek 11, Crosato 10, Falaschi 2, Diez (L), Stefani, Pedron, Orioli. Ne: Liberman, Toscani (L), Galiazzo, Truocchio. All. Cuttini.

Gas Sales Piacenza: Mandiraci 17, Simon 13, Romanò, Maar 17, Galassi 9, Brizard 2, Scanferla (L), Bovolenta 17, Andringa, Loreti (L). Ne: Kovacevic, Kedzierski, Ricci, Gueye. All. Anastasi.

Arbitri: Brunelli di Falconara Marittima, Zanussi di Treviso.