Ausili sanitari, l’Ausl ha avviato due consultazioni preliminari di mercato

L’Azienda Usl di Piacenza ha avviato due consultazioni preliminari di mercato per raccogliere manifestazioni di interesse alla fornitura di ausili sanitari previsti dall’allegato 5, elenchi 2A e 2B, del DPCM 12/01/2017. Un avviso è dedicato esclusivamente agli ausili per l’udito, mentre l’altro riguarda tutte le altre tipologie di ausili.

Si tratta di un’importante opportunità per gli operatori economici del settore, poiché l’inserimento in graduatoria consentirà di essere presi in considerazione per eventuali future procedure di affidamento. Gli avvisi rimarranno aperti fino al 31 dicembre 2025, permettendo agli interessati di candidarsi in qualsiasi momento.

“Vogliamo garantire la massima partecipazione nel processo di selezione dei fornitori, affinché i nostri assistiti possano beneficiare di prodotti di qualità nel minor tempo possibile”, spiegano Mario Scaletti, direttore Acquisizione beni e servizi e Stefano Fugazzi, direttore Servizi per l’accesso e relazioni con l’utenza.

“Per noi è importante assicurare a chi ne ha bisogno ausili di elevata qualità. Per questo, puntiamo su operatori economici in grado di offrire prodotti innovativi e affidabili. Invitiamo tutti gli operatori del settore a manifestare il proprio interesse per essere coinvolti nelle future fasi di approvvigionamento. Specifichiamo, a beneficio di tutti, che non stiamo ancora svolgendo una procedura di gara, ma stiamo cercando operatori economici interessati alle eventuali future procedure di affidamento”

Gli avvisi completi e le modalità di presentazione delle domande sono disponibili sul sito dell’Azienda Usl di Piacenza, nella sezione Bandi, Avvisi e Concorsi