Serie B – William Wiltshire è il primo volto della nuova Bakery Piacenza

Primo arrivo in casa Bakery Piacenza, che inizia a definire la rosa in vista della prossima stagione. Da Crema giunge in biancorosso William Luca Wiltshire, guardia-ala nato nel 2001, giovane ma già con una buona esperienza in categoria.

Le parole del giocatore

Sono molto carico di iniziare questa nuova avventura a Piacenza. Da quando mi è arrivata la chiamata molti giocatori con me hanno speso ottime parole sulla società, sui tifosi e sulla città. Coach Conti mi ha da subito trasmesso grande fiducia e la volontà di voler fare un campionato competitivo, perciò penso che Piacenza sia il luogo perfetto per continuare la mia crescita

La carriera

Cresciuto nelle giovanili dell’International Basket Imola, Wiltshire inizia la sua carriera tra i senior a Teramo, in serie B, nella stagione 2020-21. Passando poi per l’Andrea Costa Imola, e l’ultima stagione a Crema dove con un ruolo da titolare – 27 minuti di media e 10.5 punti – ha conquistato sul campo la qualificazione alla B Nazionale. Si affaccia oggi alla sua quarta stagione in Serie B

Le parole di coach Conti, nuovo allenatore della Bakery Piacenza

Siamo molto soddisfatti che Willy e la sua agenzia abbiano subito abbracciato il nostro progetto. Giocatore giovane emergente, con attitudine e determinazione, ma che ha già dimostrato e fatto bene nella categoria. Sono convinto che migliorerà ulteriormente e sarà sempre più competitivo aiutando la squadra a raggiungere gli obiettivi.

