Volley – Gas Sales Piacenza vince la Jesi Volley Cup, in finale battuta Milano. Boninfante: “Vincere fa sempre piacere, ottimo test”

Gas Sales Piacenza vince la terza edizione della Jesi Volley Cup. In finale ha superato per 3-1 l’Allianz Milano. Nell’albo d’oro scrive il proprio nome dopo quella della Lube Civitanova e di Perugia
Dopo aver perso il primo parziale la formazione biancorossa ha cambiato marcia e ha vinto i tre set successivi recuperando, nel quarto, anche sei punti di svantaggio. Coach Boninfante ha utilizzato tutti i giocatori a disposizione. In casa Milano infortunio nel secondo parziale per Rotty (problema alla spalla) e Kreling. I due si sono scontrati nel tentativo di recuperare un pallone.
Nella finalina Grottazzolina ha avuto la meglio al tie break su Civitanova (25-15, 21-25, 22-25, 2522, 19-17). Due i giocatori in doppia cifra tra i biancorossi: Bovolenta con 17 punti e Gutierrez con 16.
Dante Boninfante
“Vincere fa sempre piacere, è stato un ottimo test in vista dell’inizio della stagione e ho potuto far ruotare tutti i disponibili. Dispiace solo per gli infortuni capitati a Milano, la partita poteva essere diversa”.
Allianz Milano – Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza 1-3
(25-21, 23-25, 22-25, 21-25)
Allianz Milano: Caneschi 3, Kreling 1, Otsuka 13, Masulovic 5, Reggers 19, Recine 3, Staforini (L), Lindqvist 4, Rotty 3, Barbanti 2, Ichino 6, Di Martino 4, Benacchio 4. Ne: Catania (L). All. Piazza.
Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: Simon 6, Porro 3, Gutierrez 16, Galassi 4, Bovolenta 17, Bergmann 7, Pace (L), Andringa 1, Leon 7, Comparoni 6, Travica 1, Seddik 5, Loreti (L). All. Boninfante.