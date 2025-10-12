Serie B – Tre su tre! Ancora un grande Mazzucchelli: vittoria di Piacenza nel derby contro Fiorenzuola

Il derby emiliano tra Assigeco Piacenza e Fiorenzuola Bees si conclude con una convincente vittoria dei Lupi, capaci chiudere i conti nell’ultima frazione di gioco dopo tre quarti di equilibrio tra le formazioni. Ancor una volta l’MVP di giornata è Mazzucchelli, che dopo la tripla della vittoria contro Desio indossa ancora i panni del supereroe trascinando i suoi con 29 punti e una serie di giocate decisivi nei momenti caldi del match. Inutili i 28 punti di un Cecchinato particolarmente ispirato e artefice di una serie canestri di pregevole bellezza, e il PalaBanca festeggia la terza vittoria consecutiva intonando cori per coach Beto Manzo.
Le parole di coach Manzo
“Oggi abbiamo fatto una grande prova e ne approfitto per mandare un abbraccio alle persone che mi hanno dimostrato affetto durante questa settimana. Abbiamo fatto una grande prova di squadra, nessuno si è tirato indietro e nonostante le rotazioni un po’ corte abbiamo dato il massimo. Fiorenzuola sta facendo bene, noi oggi abbiamo fatto qualcosa in più e nel complesso ci siamo portati a casa una vittoria meritata. Ora affronteremo Vigevano nel turno infrasettimanale, sarà un’altra battaglia e ci faremo trovare pronti”.
UCC Assigeco Piacenza – Fiorenzuola Bees 84 – 71
(24-19; 21-18; 19-23; 20-11)
UCC Assigeco Piacenza: Leonardo Valesin 4 (1/2, 0/3), Lorenzo Calbini 14 (5/6, 1/7), Andrea Mazzucchelli 28 (4/5, 3/6), Giovanni Poggi 11 (2/6, 0/0), Federico Pirani 12 (5/5, 0/0), Massimiliano Ferraro 3 (0/0, 1/1), Dalton Pepper 8 (2/7, 1/2), Gianmarco Fiorillo 0 (0/0, 0/0), Gabriele Cattivelli NE, Joaquin Sarmiento NE, Kuot Yak Deng Kuot NE. Allenatore: Humberto Manzo (assistenti: Roberto Villani, Luca Ogliari)
Fiorenzuola Bees: Ilija Biorac 4 (2/3, 0/0), Massimiliano Obljubech 5 (1/1, 1/2), Giacomo Cecchinato 28 (5/8, 5/6), Kirill Korsunov 8 (1/3, 2/4), Lorenzo De Zardo 8 (4/8, 0/4), Andrea Cecchi 5 (2/5, 0/0), Alessandro Ceparano 9 (2/4, 0/1), Riccardo Crespi 0 (0/2, 0/0), Andrea Ambrosetti 4 (1/4, 0/5), Razak Abdoul Bara NE, Alain Camara NE, Riccardo Bottioni NE. Allenatore: Marco Del Re (assistenti: Gian Luca Bricchi, Pierangelo Mellone)