Volley – I Lupi Biancorossi voltano le spalle alla Gas Sales Piacenza: “Siamo arrabbiati, nelle prossime partite non ci saremo”

Duro comunicato dei Lupi Biancorossi dopo la sconfitta subita dalla Gas Sales Piacenza nei Quarti di finale playoff contro Milano. Riportiamo integralmente la nota dei tifosi piacentini.

Il comunicato dei Lupi Biancorossi

Ci eravamo ripromessi, forse più per scaramanzia che altro, di fare i conti al 1 maggio, ma dopo ieri sera vanno anticipati. Eravamo sulla carta una squadra fortissima e invece non siamo mai, mai nemmeno arrivati in semifinale. Ogni obiettivo è stato fallito e la rabbia e la delusione è tanta.

Vi abbiamo difeso sempre, anche quando non eravate difendibili, vi abbiamo incoraggiati sempre, anche quando avevamo voglia di non farlo e non ci meritavamo una sconfitta come quella di ieri. Nello sport si vince e si perde ma ieri voi non ci avete nemmeno provato a vincere. E stavolta ci dispiace ma non avete giustificazioni.

Vi abbiamo sostenuto in tutto e per tutto, sempre, ma c’è un limite che ieri avete abbondantemente superato. Chi indossa una maglia che rappresenta i colori di una città, lo deve fare con rispetto, sempre. E deve onorarla quella maglia, anche se poi a fine stagione dovrà togliersela per indossarne una nuova.

Siamo arrabbiati, siamo delusi, siamo completamente scarichi, per cui non meravigliatevi se non ci saremo nelle prossime partite o se non canteremo e tiferemo, faremo come voi ieri sera: spettatori da teatro.