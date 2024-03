Volley – La Gas Sales Piacenza si spegne in Gara 5: Milano vince 3-0 e va in semifinale

Ci impiega un’ora e mezza l’Allianz Milano per espugnare il PalabancaSport, battere in Gara 5 una Gas Sales Piacenza brutta copia di quella vista nelle gare precedenti e volare in Semifinale Scudetto dove incontrerà la Sir Susa Vim Perugia.

Per Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ora Play Off 5° Posto il cui calendario verrà ufficializzato dalla Lega Pallavolo nelle prossime ore. Play Off 5° Posto a cui partecipano le quattro perdenti i quarti di finale dei Play Off Scudetto oltre Cisterna e Padova. La vincente avrà un pass per l’Europa, giocherà la Challenge Cup.

Davanti alle telecamere della Rai e a quasi 3200 spettatori i biancorossi non sono stati bravi a tenere il ritmo di Milano che dopo aver inseguito gli avversari nella parte iniziale di ogni set e raggiunta la parità hanno sempre trovato l’allungo giusto.

Non sono bastati ai biancorossi i 14 punti del neopapà Romanò (in mattinata è nata la piccola Bianca), migliore dei meneghini il giapponese Ishikawa (18 punti) seguito da Reggers con 16.

I sestetti

GAS SALES PIACENZA: Romanò, Brizard, Leal, Lucarelli, Caneschi, Simon, Scanferla (L). All. Anastasi

MILANO: Reggers, Porro, Ishikawa, Kaziyski, Vitelli, Loser, Catania (L). All. Piazza

GAS SALES PIACENZA – ALLIANZ MILANO 0-3

(21-25, 21-25, 22-25)

PIACENZA: Brizard, Lucarelli 9, Simon 6, Romanò 14, Leal 9, Caneschi 4, Scanferla (L), Andringa, Gironi, Recine, Ricci, Dias. Ne: Hoffer (L), Alonso. All. Anastasi.

MILANO: Kaziyski 9, Vitelli 6, Porro 1, Ishikawa 18, Loser 6, Reggers 16, Catania (L), Mergarejo 2, Zonta, Dirlic. Ne: Starace, Innocenzi, Piano, Colombo (L). All. Piazza.

ARBITRI: Zavater di Roma, Curto di Trieste.