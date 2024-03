Donne e digitale, successo per i corsi organizzati in Alta Val Tidone

Si chiama “Competenze digitali per l’occupabilità delle donne” il progetto gestito dal Centro di Formazione Tadini e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, che dal mese di febbraio si sta svolgendo nella scuola elementare di Trevozzo e nella sala consiliare di Nibbiano, grazie al fondamentale supporto del Comune di Alta Val Tidone che ha messo a disposizione gli spazi didattici e ha collaborato alla promozione dell’attività.

Una serie di iniziative dedicate alle donne

Si tratta di una serie di iniziative formative dedicate alle donne e incentrate sul potenziamento delle loro competenze informatiche, che ha trovato nel comune di Alta Val Tidone un grande interesse. Sono infatti oltre 70 le partecipanti che sono entrate in aula in questi mesi per affrontare e approfondire argomenti che spaziano dalla gestione e condivisione di dati a tematiche più complesse come la cyber security.

Portare servizi e opportunità formative nei territori

“Portare servizi e opportunità formative nei territori, anche più lontani dalla città, rappresenta da sempre una delle specificità dell’azione del Centro Tadini – afferma il direttore dell’ente, Massimiliano Gobbi – siamo quindi molto soddisfatti del successo dell’iniziativa per il grande interesse suscitato. Siamo convinti che le tematiche affrontate oltre ad accrescere le competenze delle allieve faciliteranno l’utilizzo dei numerosi servizi offerti dalla rete”. “Fondamentale per la buona riuscita dell’iniziativa la fattiva collaborazione con il Comune che ha reso disponibili gli spazi didattici e ha contribuito in modo determinante alla promozione dell’iniziativa”.

Soddisfazione viene espressa anche dal Sindaco di Alta Val Tidone Franco Albertini: “Ringrazio Massimiliano Gobbi e il Centro di Formazione Tadini per la disponibilità, la dedizione e l’alta professionalità nella organizzazione e gestione di questa importante proposta formativa, che permette di ampliare le possibilità di impiego lavorativo. L’attenzione alla formazione rimane impegno costante nella nostra azione amministrativa, convinti che investire nella formazione e nel perfezionamento delle competenze sia fondamentale per la crescita di tutta la comunità. Un plauso quindi a chi ha voluto cogliere questa opportunità offerta da Regione Emilia-Romagna, nell’auspicio che si possa continuare con altre analoghe iniziative nei prossimi mesi”.