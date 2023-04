Volley – Il prof. Mencarelli delle nazionali giovanili in visita alla VAP: “Società organizzata”

Mercoledì 12 aprile, il prof. Marco Mencarelli, direttore tecnico delle attività giovanili femminili della Nazionale Italiana di pallavolo, ha assistito agli allenamenti delle formazioni Under 16 e Under 18 della VAP nelle palestre Baldini e Salvade’. Di seguito, i commenti del prof. Mencarelli e del presidente della società di pallavolo piacentina Corrado Marchetti.

”La prima impressione che ho avuto visitando la Volley Academy Piacenza è stata di una società organizzata non solo per quello che concerne il lato sportivo e avere una struttura societaria ben definita rappresenta un aspetto fondamentale nello sport giovanile. La mia presenza qui a Piacenza oggi pomeriggio? Per i miei target, la Volley Academy Piacenza è tra le prime 15 società di pallavolo giovanile femminile in Italia, quindi merita le mie attenzioni”.