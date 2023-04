Maltempo, palo cede a Rivalta e colpisce un’auto in transito: pomeriggio di super-lavoro per i vigili del fuoco

Temporali e forte pioggia battente hanno interessato la provincia piacentina, portando con sé anche un marcato abbassamento delle temperature. Addirittura, nelle zone più elevate della provincia è caduto anche qualche fiocco di neve. In generale, nonostante le forti raffiche di vento che hanno interessato diverse zone del territorio, non si sono verificati danni di rilievo.

L’episodio più grave è accaduto nei pressi di Rivalta dopo un palo dell’energia elettrica o della telefonia è precipitato, atterrando nel bel mezzo della carreggiata. Proprio in quel momento transitava una vettura che è rimasta colpita coinvolta nel cedimento: fortunatamente il palo ha colpito la vettura in modo da non causare ferite agli occupanti i quali non hanno riportato lesioni.

Per il resto i vigili del fuoco hanno avuto il loro da fare per interventi dovuti principalmente per alberi e rami di grosse dimensioni caduti in punti critici.