Volley – La Gas Sales Piacenza espugna Monza con un secco 3-0, Simon: “Abbiamo giocato una buona pallavolo”

Gas Sales Piacenza espugna l’OpiquadArena di Monza non lasciando alcun set al Mint Vero Volley Monza. Una partita che i biancorossi hanno vinto grazie ad una buona prestazione a muro e in difesa ma soprattutto per il carattere messo in campo nei momenti in cui hanno dovuto recuperare anche di quattro lunghezze. Nei momenti decisivi sono sempre stati lucidi. Era dal 2021 che Gas Sales Piacenza non sorrideva a Monza, l’ha fatto oggi con una prestazione più che positiva.

In casa Monza mancavano alcuni giocatori (Juantorena e Averill oltre a Zaytsev che potrà giocare dalla quarta partita), in casa Gas Sales Bluenergy Piacenza Nicola Salsi costretto ai box per un problema al ginocchio.

Due biancorossi in doppia cifra: Simon con 12 punti (di cui 4 muri) e Maar con gli stessi punti. Ottimo l’approccio di Mandiraci che una volta entrato in campo ha fatto vedere tutte le sue potenzialità non solo in attacco ma anche a muro, ottimo Bovolenta entrato nel secondo set sul 23 pari e subito autore di un ace. A Monza non è bastato uno Szwarc scatenato e autore di 15 punti.

Le parole di Simon

“Una bella vittoria contro una squadra a cui mancavano alcuni giocatori ma che sarà molto tosta perché ha molta qualità in campo. Abbiamo giocato una buona partita soprattutto a muro e in difesa, chiaramente dobbiamo migliorare in diverse cose e stiamo lavorando ogni giorno proprio per questo. È una vittoria che ci voleva per continuare il nostro percorso di crescita, siamo un bel gruppo e stiamo bene insieme”.

MINT VERO VOLLEY MONZA – GAS SALES PIACENZA 0-3

(22-25, 24-26, 23-25)

MINT VERO VOLLEY MONZA: Di Martino 6, Szwarc 15, Rohrs 11, Beretta 8, Kreling 1, Marttila 7, Gaggini (L), Mancini, Lawani 1. Ne: Lee, Taiwo, Juantorena, Picchio (L). All. Eccheli.

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Kovacevic 5, Simon 12, Romanò 9, Maar 12, Galassi 6, Brizard 3, Scanferla (L), Mandiraci 6, Andringa, Bovolenta 1. Ne: Ricci, Gueye, Loreti (L). All. Anastasi.