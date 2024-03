Serie B – I Fiorenzuola Bees recuperano il -10 ai Legnano Knights e vincono per 67-66

Nel turno infrasettimanale della 30° Giornata del Campionato Serie B Nazionale Old Wild West Girone A, i Fiorenzuola Bees di coach Lorenzo Dalmonte ospitano Legnano in una delicata sfida. Fiorenzuola arriva al match dopo 3 sconfitte consecutive, di cui due rimonte brucianti in trasferta, mentre Legnano approccia al match con un bell’entusiasmo derivante dall’ultima vittoria.

La cronaca

Partono meglio gli ospiti sfruttando la fisicità di Sacchettini sotto canestro, con il jumper del numero 18 che segna il 2-7 al 4’.

Preti scaglia la tripla aperta per il 7-9 al 6’, ma la partita si mantiene a punteggio basso e con le difese particolarmente aggressive. Sipala è chirurgico dalla linea della carità, ma Biorac e Bottioni tengono in linea di galleggiamento la squadra di Dalmonte. 16-16 al primo intervallo.

Ricci e Biorac fanno allungare i Bees ad inizio secondo quarto con un break da 7-2 che costringe coach Piazza al timeout pieno sul 23-18 gialloblu. Fiorenzuola erutta e trascina il proprio pubblico con la schiacciata di Biorac e la tripla dopo azione corale di Sabic (28-18), ma Marino con la tripla di esperienza cerca di rimettere in carreggiata la SAE Scientifica. 28-24 al 15’.

Casini completa il sorpasso con la tripla dall’angolo che dice 0-7 di mini controbreak per Legnano, ma Venturoli con il fade away dopo la virata al centro dell’area continua una sfida piena di batti e ribatti. Sul cioccolatino dietro la schiena di Marino per Casini è il capitano di Legnano a chiudere il primo tempo con gli ospiti avanti di 3 lunghezze. 34-37.

Secondo tempo

Ponziani usa le maniere dure su Seck ad inizio del terzo parziale, con il centro italo-senegalese costretto ad uscire dopo uno scontro per un problema al ginocchio. Raivio si dimostra giocatore di alto livello per la categoria con la partenza e terzo tempo del 38-42 al 23’, con i Bees che cercano e trovano punti dalla lunetta con Preti per provare a invertire una tendenza non positiva nel terzo parziale.

Fragonara con una tripla in isolamento di alto coefficiente di difficoltà scrive il +7 per Legnano entrando negli ultimi 3 minuti di terzo quarto, ma Giacchè e Bottioni danno una scarica di adrenalina al PalArquato. 46-48 al 28’ con le due giocate dei playmaker gialloblu.

Ricci con l’1/2 dai liberi riporta i Bees a -1, ma Sacchettini con il rimbalzo offensivo e tap in chiude il terzo parziale con Legnano avanti di 3. 47-50. E’ il solito Sacchettini a dimostrarsi letale nel pitturato nei momento decisivi della gara, scavallando la doppia cifra personale nello 0-4 ad inizio dell’ultimo parziale. Fragonara con un’altra tripla contestata scava il +9 al 34’, costringendo coach Dalmonte al timeout sul 50-59.

Sabic prova a dare nuova linfa ai Bees con la tripla del 55-62, con i Bees che cercano di crederci fino in fondo nonostante le difficoltà e grazie alla guardia croata tornano al 60-64 al 37’. Preti con il terzo tempo realizza la parità a 57 secondi dal termine, subendo fallo ed andando in lunetta. Nonostante un micro infortunio patito alla mano, Fiorenzuola fa entrare in campo Venturoli che dalla lunetta è glaciale. 67-66.

Dopo 57 secondi di pura adrenalina cestistica, la difesa valdardese regge, facendo esplodere di gioia il PalArquato e chiudendo la sfida con 2 punti fondamentali in chiave classifica per i Fiorenzuola Bees.

Fiorenzuola Bees vs Legnano Knights 67-66

(16-16; 34-37; 47-50)

Fiorenzuola Bees: Ricci 7; Biorac 8; Venturoli 5; Bottioni 9, Re; Seck 2; Guaccio; Giacchè 7; Preti 12; Gayè ne; Sabic 17. All. Dalmonte

Legnano Basket Knights: Casini 12; Ghigo ne; Planezio; Marino 3; Pirovano ne; Ponziani 2; Sipala 4; Sacchettini 15; Fragonara 8; Amorelli ne; Raivio 15; Scali 7. All. Piazza