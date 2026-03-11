Volley – La VAP giocherà in B1: acquisito il titolo per la stagione 2026/27

La Volley Academy Piacenza non si ferma mai ed è già al lavoro per definire le linee della stagione sportiva 2026/27: dopo aver suggellato il rinnovo biennale con coach Michele Fanni – che sarà confermato nel duplice ruolo di allenatore della prima squadra e direttore tecnico dopo il primo anno in VAP – arriva un’altra importante novità per la società del presidente Corrado Marchetti che ha definito l’acquisizione di un titolo sportivo di serie B1 per il prossimo campionato.
La VAP punta quindi ad una categoria superiore nell’ottica della crescita tecnica e progettuale restando però fedele ai suoi cardini: anche nella prossima stagione infatti il roster sarà composto unicamente da giocatrici under, in particolare under 19 considerando la riforma operata dalla Federazione con l’equiparazione alle categorie maschili che prevede annate dispari.
Alla squadra di serie B1 sarà affiancata una seconda formazione under 17 che parteciperà al campionato regionale di serie C nel segno della continuità del progetto che vede quest’anno impegnate giocatrici under 16: una categoria sfidante che ha permesso alle giovani VAP di confrontarsi con giocatrici seniores alzando intensità e ritmo di gioco e di affrontare il campionato regionale di categoria con maggiori consapevolezze.