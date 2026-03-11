Ciclismo – Asd Programma Auto brilla alla Granfondo Strade Bianche

Protagonisti sugli sterrati toscani battuti soltanto 24 ore prima dai grandi campioni del pedale messi in fila per il quarto anno da Tadej Pogacar. L’Asd Programma Auto ha partecipato alla Granfondo Strade Bianche, cogliendo buoni risultati.

Il portacolori bianconero Alberto Baesso ha sfiorato la top ten assoluta chiudendo tredicesimo nel percorso medio oltre a centrare il quinto posto nei Master 1. Sempre nel Medio, primi dieci di categoria raggiunti da Antonino Adragna (ottavo nei Master 3) e da Sara Fabrizi (quinta nelle WD). Nel percorso lungo, tredicesimo posto nei Master 5 per Matteo Arruzzoli e nelle WC per Caterina Basevi. Hanno completato la spedizione piacentina Luca Tonazzoli, Predrag Vojvodic e Cristian Bertè.

Per la società del presidente Piergiorgio Zambelli, il week end ha regalato anche un altro successo stagionale. Alla Gran Fondo Diano Marina, sesta posizione assoluta per il piemontese Francesco Vai, vincitore negli Juniores pedalando alla media di 36 chilometri orari.

