Volley – La VAP si arrende a Modena nella finale regionale U18

Spettacolare e riuscitissimo evento organizzato dalla Volley Academy Piacenza (VAP) che nel giorno della festa del 1 maggio ha ospitato la final four under 18 dell’Emilia Romagna. Le quattro squadre che sono riuscite ad arrivare a questo ambitissimo traguardo sono l’Anderlini Modena, la VTB Bologna, la Manu Benelli Academy Ravenna e la Volley Academy Piacenza.

La nostra città non ha mai avuto l’onore di ospitare una simile manifestazione di tale livello per la Pallavolo femminile giovanile.

La cornice di pubblico accorso, i vari stand allestiti dai vari sponsor ed associazioni di volontariato, lo street food e l’esposizione di auto e moto all’esterno della palestra fanno da cornice a tre splendide partite giocate da quattro ottime squadre.

Il racconto della giornata

Nelle semifinali del mattino si incontrano da una parte Modena contro Ravenna con la vittoria delle strafavorite modenesi per 3 a 1 ( 25-17, 25-19, 18-25, 25-12).

Nella palestra di fianco si affrontano invece la Vap contro Bologna e qui sono le ragazze di casa ad aggiudicarsi la posta in palio vincendo 3 a 0 coi parziali di 25 a 23, 25 a 15 e 25 a 16. La vittoria delle piacentine non è mai stata in discussione se non nelle prime battute del primo set dove sono le bolognesi a partire meglio, riuscendo a prendere un discreto vantaggio, ma poi sono brave le ragazze di Mineo (forse un po’ troppo tese all’inizio) a rimontare e a vincerlo 25 a 23. Senza storia gli altri due set vinti facilmente dalle blu-verdi 25 a 15 e 25 a16.

Le vittorie ottenute nelle semifinali danno diritto all’Anderlini alla Vap di accedere alle finali nazionali che si terranno nell’ultima settimana di maggio in Calabria a Vibo Valentia. Questo è sicuramente un traguardo storico per la città di Piacenza che mai aveva avuto l’onore di avere una sua formazione di volley femminile nelle finali nazionali under 18.

La finalissima

I presupposti per una partita combattuta ed aperta a qualsiasi risultato ci sono tutti e ciò si verifica, come da pronostico, nel primo set che finisce 28 a 26 a favore delle modenesi dopo che le piacentine sprecano l’occasione di vincere il set condotto quasi tutto in vantaggio anche di diversi punti.

La rimonta subita demoralizza le ragazze di Mineo ed il secondo set è un monologo Anderlini che lascia alle avversarie solo 12 punti. Il terzo set è di nuovo molto combattuto ma, ancora una volta, nel finale le modenesi riescono a spuntarla vincendo il set 25 a 23 ed incontro per 3 a 0.

L’Anderlini è campione regionale, ma la VAP ha tutte le carte in regola per ben figurare a livello nazionale tra 3 settimane in Calabria.

Tabellino

VAP: Monaco 8 punti, Pierdonati 1, Fabbri, Piomboni 17, Iacona 6, Gazzola (Libero), Del core 9, Magnabosco 1, Dodi, Viganò, N.E: Muller (L2), Borri, Mozzi e Arbore.

Anderlini: Spaziano 3, Gambini 2, Perfetto 12, Manfredini 20, Mescoli 5, Reggiani 5, Susio 10, Libero Righi.

Premi individuali

Miglior libero Righi (Anderlini)

Realizzatore: Manfredini (Anderlini)

Palleggio: Spaziano (Anderlini)

Centrale: Monaco (VAP)

Le parole di Corrado Marchetti (presidente VAP)

“È stata una splendida giornata di sport; una vera e propria festa alla quale hanno partecipato moltissime persone. Voglio fare i complimenti all’Anderlini campione regionale e a tutte le squadre che hanno dato vita a queste Final Four. La VAP? Le ragazze sono state straordinarie in semifinale contro Bologna, mentre nella finale contro Anderlini probabilmente abbiamo pagato un pizzico di inesperienza; ad ogni modo siamo riusciti a qualificarci per le fasi nazionali e per noi è un grande orgoglio. Desidero ringraziare di cuore tutti coloro che oggi sono venuti a tifare per noi”.

Patrick Mineo (allenatore Volley Academy Piacenza)