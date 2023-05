Successo per Floravilla a Castel San Giovanni: “La cura del verde è cura dell’anima”

“Le ferite dell’anima si rimarginano prendendosi cura della natura che ci circonda”. Con questo messaggio il sindaco Lucia Fontana ha inaugurato sabato la decima edizione di Floravilla, mostra mercato di fiori e piante da giardinaggio organizzata dalla Pro Loco di Castel San Giovanni e ospitata per due giorni nel parco storico di Villa Braghieri. Le piogge minacciate in settimana non si sono viste, permettendo a Floravilla di esprimere il meglio della sua proposta: fiori, piante da giardinaggio, frutti, prodotti della terra, naturopatia, cosmesi ma anche cultura, giochi per bambini con Florabimbi ed enogastronomia con i ricchi stand curati dai volontari della Pro Loco, tra primi piatti, secondi e batarò con i salumi del salumificio Capitelli.

Un duro lavoro alla base

“E’ stata un’edizione impegnativa da organizzare, l’abbiamo anticipata di un mese rispetto al solito e nonostante la minaccia del brutto tempo, è stato un grande successo e per noi una grande soddisfazione, che speriamo sia condivisa da tutti coloro che hanno partecipato – ha sottolineato Sergio Bertaccini, presidente della Pro Loco di Castel San Giovanni – Da inizio anno un gruppo di nostri soci vi si è dedicato giornalmente, con l’obiettivo di realizzare un evento che raggruppasse tutto ciò che è inerente alla cura del verde e del giardino a tutto tondo, paradossalmente anche con la proposta di erba sintetica, in plastica riciclabile, che può essere una soluzione che permette risparmio di acqua e di benzina per tagliare. E poi gli aspetti del benessere, la body balance, lo yoga, l’alimentazione”.

Un successo

Il risultato è stato un successo, con centinaia e centinaia di visitatori sia sabato e domenica, amanti del verde, famiglie, bambini coinvolti nei giochi e nei laboratori di Florabimbi, appassionati dell’arte e dell’enogastronomia. All’inaugurazione, durante la quale il sindaco Fontana ha voluto pubblicamente dedicare l’evento alla Pro Loco per l’impegno profuso, presenti anche il Prefetto S.E. Daniela Lupo, il Questore Ivo Morelli, il Comandante provinciale dei Carabinieri Pierantonio Breda e i rappresentanti delle Forze dell’Ordine, che hanno espresso apprezzamento per l’evento e per la straordinaria ambientazione, il parco storico di Villa Braghieri, che proprio per l’occasione ha visto inaugurato il primo stralcio dei lavori di recupero a cura dell’arch. Stefano Orsi sotto l’egida della Soprintendenza.

“Il parco è stato realizzato dall’Architetto Roda alla fine dell’800 – ha ricordato Orsi – paragonato e paragonabile all’Architetto Boeri”.

“E’ una manifestazione molto attesa – ricordano Bertaccini e Fontana – non solo dai nostri concittadini, ma da molti che da tante parti del nord Italia vengono a trovarci e se ne vanno con un fiore o una pianta, dopo aver assistito ai tanti incontri e dibattiti di approfondimento, visitato la straordinaria villa e dopo aver gustato i nostri piatti e prodotti enogastronomici. La filosofia di questo evento è sempre la stessa: attraverso la cura del verde riusciamo ad ottenere dall’ambiente la cura del nostro corpo e della nostra anima. L’appuntamento quindi è già rilanciato per l’anno prossimo, perché Floravilla è molto più di un evento, è un toccasana per lo spirito e per il corpo”