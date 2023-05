Volley, Superlega – La finale per il 3°/4° si sposta a Milano: l’Allianz riceve Piacenza per Gara 2

Finale 3° / 4° Posto atto secondo: domani con inizio alle 20.30 (diretta su volleyballworld.tv) Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza scende in campo all’Allianz Cloud (Palalido) di Milano in Gara 2. Dall’altra parte della rete l’Allianz Milano che nella serie al meglio delle cinque partite è in svantaggio per 1-0 dopo la sconfitta subita domenica scorsa al PalabancaSport.

Una gara fondamentale per Milano ma anche per la stessa Piacenza, una nuova vittoria dei biancorossi non solo avvicinerebbe Brizard e soci alla prossima Champions League ma garantirebbe, comunque, di giocare le altre tre gare della serie con Gara 3 e Gara 5 in casa in virtù del migliore piazzamento in classifica al termine della Regular Season.

Domenica al PalabancaSport è stato un assolo di Gas Sales Piacenza. Partita mai in discussione se non sul finale del terzo set quando Milano, dopo una bella reazione, è riuscita a raggiungere a quota 21 Piacenza per poi cedere le armi.

Ora si riparte da zero, Gara 2 sarà una nuova partita, sarà l’incontro numero 11 tra le due squadre tra Regular Season, Play Off 5° Posto e Play Off Scudetto, Piacenza ha vinto 7 delle 10 precedenti sfide.

È la prima volta che si gioca la Finale 3° Posto, serie al meglio delle cinque partite. Appuntamento, che assegna alla vincitrice un pass per la prossima Cev Champions League mentre la perdente giocherà la prossima Cev Volleyball Cup, Piacenza, sesta al termine della Regular Season, ci arriva dopo aver perso Gara 5 della Semifinale Scudetto con Trento mentre Milano, ottava al termine della stagione regolare, in Semifinale ha perso sempre a Gara 5 con Lube Civitanova.

In questa stagione le due squadre si sono affrontate due volte in Regular Season ed una volta nella Finale 3° Posto: ha sempre vinto Piacenza.

Yuri Romanò (opposto Gas Sales Piacenza)