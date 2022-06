Volley – L’opposto Yuri Romanò vestirà la maglia Gas Sales Piacenza per le prossime due stagioni

Colpo grosso di Gas Sales Piacenza. L’opposto Yuri Romanò vestirà la maglia biancorossa nelle prossime due stagioni. Nato a Monza, classe 1997, Yuri Romanò la scorsa stagione ha vestito la maglia di Milano ed è uno degli opposti italiani più promettenti. Due stagioni fa è stato il migliore opposto del campionato di Serie A2.

Un colpo vincente per la società della presidente Elisabetta Curti che si assicura un altro grande talento italiano in squadra: Yuri Romanò, 203 centimetri di altezza, 24 anni, mancino, è impegnato in questi giorni con la nazionale azzurra di De Giorgi nella prima tappa della VNL. Il brillante opposto ha iniziato a giocare nelle giovanili del Volley Bollate per poi passare tra le fila dei Diavoli Brugherio con i quali ha esordito anche in Serie B, nella stagione 2017-18 ha vestito la maglia del Goldenplast Potenza Picena nel campionato di A2 e quindi nel 2018 è stato protagonista in Serie A2 con Bergamo vincendo il Premio Badiali come miglior Under 23 italiano, titolo che ha difeso anche la stagione successiva con la maglia di Siena.

Grande orgoglio per la società biancorossa ingaggiare un altro talento italiano e di sicura prospettiva nel proprio ruolo, lo stesso orgoglio che investe questo ragazzo alla sua seconda stagione in SuperLega.

Soddisfatto coach Lorenzo Bernardi

“Yuri Romanò è un giocatore di grande talento e potenzialità. La pallavolo che conta lo conosce solo tramite la finale dell’europeo vinta dove ha chiuso con un 90% in attacco. Penso sia un giocatore con grandi potenzialità offensive, gioca una palla veloce e il suo arrivo ci permetterà di avere molte soluzioni per quanto riguarda le possibilità di gioco”.

A dare il benvenuto in squadra è il direttore generale di Gas Sales Piacenza, Histro Zlatanov

“Sono certo che Yuri avrà modo e spazio per mettere in mostra le sue qualità principali, era richiesto da numerose squadre di Superlega e il fatto che abbia scelto Piacenza ci fa molto piacere”.

La carriera

2012-2014 giovanili Volley Bollate

2014-2015 Volley Bollate (B2)

2015-2016 Diavoli Rosa Brugherio (B1)

2016-2017 Diavoli Rosa Brugherio (B)

2017-2018 Goldenplast Potenza Picena (A2)

2018-2019 Olimpia Bergamo 17 (A2)

2019-2020 Emma Villas Siena (A2)

2020-2021 Emma Villas Siena (A2)

2021-2022 Allianz Powervolley Milano

Palmares

2019 Universiadi

2021 Campionato Europeo