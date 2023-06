Volley – L’U12 della Gas Sales Piacenza vince la Finale Nazionale a Corigliano Rossano

La S3 2° livello maschile (Under 12) di Gas Sales Piacenza vince la Finale Nazionale di categoria ed è Campione d’Italia. A Corigliano Rossano in finale i giovanissimi biancorossi hanno superato la formazione marchigiana della Pallavolo Sabini per 2-1 (14-15, 15-13, 15-10) e si sono aggiudicati il Tricolore, il primo per la Società biancorossa.

Colpo grosso della formazione Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza che alla sua prima partecipazione al Trofeo Nazionale Under 12 #VolleyS3 3vs3 2° Livello maschile è salita sul gradino più alto del podio.

Percorso netto per i biancorossi in tutto il torneo: sette partite giocate, sette vittorie con solo due set lasciati agli avversari di turno di cui uno in Finale.

Il cammino dei biancorossi

Nella prima fase i giovanissimi biancorossi hanno superato Assisi per 2-0 (15-10, 15-5) quindi la Pallavolo Sabini per 2-0 (15-11, 15-10) mentre nella seconda fase hanno avuto la meglio sull’ASD Futura per 2-0 (15-6, 15-5) e sulla Pallavolo Scarperia per 2-0 (15-7, 15-11).

Nei Quarti di Finale la formazione biancorossa ha affrontato e vinto con Parella Torino per 2-1 (9-15, 15-10, 15-13) e poche ore dopo in Semifinale ha superato Volley Treviso per 2-0 (15-10, 15-12).

La Finale giocata stamattina ha visto scendere in campo Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza e la formazione marchigiana della Pallavolo Sabini, formazione che si erano già affrontare durante la prima fase della manifestazione.

La S3 2° livello maschile (Under 12) di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, allenata da Martina Dell’Orto, è arrivata alla Finale Nazionale di Corigliano Rossano dopo aver vinto al PalaPanini di Modena la finale regionale.

Alla manifestazione, organizzata dal settore Promozione della Federazione Italiana Pallavolo in collaborazione con il Comitato Territoriale Fipav Cosenza, la società Corigliano Volley SSD ARL e l’Amministrazione Comunale di Corigliano Rossano, hanno partecipato 21 formazioni maschili, oltre ad altrettante femminili, per un totale di 300 piccoli atleti ed atlete.

Francesco Di Leo (Responsabile Settore Giovanile Gas Sales Piacenza)

“Con questa vittoria abbiamo messo la ciliegina sulla torta di una stagione incredibile per il settore giovanile, abbiamo lavorato tanto e siamo stati ripagati da ottimi risultati e da questa vittoria. Sarà un ricordo indimenticabile per questi ragazzi alla loro prima finale nazionale, rimarrà nella loro mente e nella nostra per tanto tempo, adesso si inizia a lavorare già per la prossima stagione”.

Martina Dell’Orto (Allenatrice)

“Bellissima vittoria, un’esperienza unica non solo per i ragazzi ma per tutti noi. Voglio ringraziare, oltre a tutti i ragazzi che hanno lavorato con noi in questa stagione, anche tutti i collaboratori, in primis il nostro coordinatore Renato Barbon, questa è la vittoria di tutto lo staff. Una vittoria che ia ricorderò per tutta la vita”.

La rosa

Dimitrije Janicijevic, Giovanni Braghieri, Jesse Chimdire Chidiebere, Diego Verdetti, Tommaso Claudio Losi. All. Martina Dall’Orto, dirigente accompagnatore Francesco Di Leo ed Enrico Braghieri.

