Rugby – I mini biancorossi del Piacenza chiudono la stagione col botto!

Sabato 10 giugno, al Centro Sportivo “C. Mazzoni”, si è tenuta la festa di fine stagione dei mini rugbisti del Piacenza Rugby e dei pari età del Rugby Val D’Arda con cui hanno condiviso nove mesi di momenti indimenticabili. Molti di questi sono stati riprodotti in un divertentissimo video che raccoglie le impressioni e i commenti di tutti i ragazzi U13.

Il racconto del pomeriggio

I bambini hanno aperto i giochi nel tardo pomeriggio cimentandosi in uno spassosissimo “toccato” con i genitori che hanno messo in campo tutta la loro energia per tentare di tenere il passo degli scatenati piccoli atleti.

A seguire, abbiamo assistito ad un momento dedicato ai più che doverosi ringraziamenti e alla consegna dei regali a tutti coloro che si sono spesi per l’ottima riuscita di questa collaborazione e di questa stagione.

Gli allenatori

Impossibile elencare tutti gli allenatori, gli accompagnatori, i genitori e i “rifocillatori”, due per tutti. Alessandra Franchi, responsabile minirugby del Piacenza, che con la sua bellissima energia ha egregiamente tenuto le redini di questo delicato settore, e Alex Pattori, vice presidente del Val D’Arda, da sempre importante punto di riferimento di questa società.

Una speciale passerella ha visto, poi, sfilare tutti i ragazzi e le ragazze che, con un pizzico di emozione. Hanno salutato il Minirugby pronti a crescere, a lanciarsi tra i “grandi” e a riversare tutto il loro entusiasmo nelle nuove sfide che li attendono. Tra loro, la biancorossa Morgana Aramini “Morghy”, a cui è stato dedicato un emozionante video che ripercorre le tappe della sua “carriera rugbistica”.

La serata, che non poteva che culminare in un’ottima grigliata gestita dai Veterans Old Boys. Si è chiusa decisamente col botto grazie allo spettacolo pirotecnico preparato dai papà più scoppiettanti!

Il Presidente del Piacenza Rugby, Daniele Boccuni, nei suoi numerosi interventi, ha espresso, anche a nome di tutto il consiglio direttivo, tutta la sua soddisfazione per i risultati ottenuti. Sia sul campo che fuori. E ha naturalmente rinnovato l’appuntamento per settembre per programmare insieme e al meglio la prossima stagione.

