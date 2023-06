Alloggi Erp, pubblicate le graduatorie provvisorie. Entro il 30 giugno le osservazioni per le domande escluse

Si possono consultare online, sul sito www.comune.piacenza.it – con evidenza anche in home page e sull’Albo pretorio comunale, dove sono pubblicati dal 13 giugno – gli esiti provvisori del primo bando 2023 per l’assegnazione e la gestione degli alloggi Erp, relativamente alle domande presentate tra il 1° marzo e il 2 maggio di quest’anno. Gli elenchi delle domande ammesse, con i punteggi assegnati, nonché delle domande escluse (con le motivazioni del diniego) sono inoltre affissi in formato cartaceo all’Albo dell’Ufficio Abitazioni e Diritto alla Casa di via XXIV Maggio 28.

E’ il 30 giugno prossimo, il termine ultimo entro e non oltre il quale i cittadini interessati possono presentare eventuali osservazioni, che saranno esaminate dall’apposita Commissione per determinare la graduatoria definitiva. L’invio, nel rispetto della data indicata, potrà essere effettuato in tre modalità diverse: tramite Pec (solo da altra casella di posta elettronica certificata) trasmessa all’indirizzo protocollo.generale@cert.comune.piacenza.it con possibilità di rivolgersi, per l’assistenza gratuita nella compilazione e l’inoltro, ai C.a.f. convenzionati con il Comune di Piacenza; mediante raccomandata con ricevuta di ritorno all’Ufficio Abitazioni e Diritto alla Casa, viale Beverora 57, 29121 Piacenza; con consegna a mano presso la sede operativa dello stesso ufficio, in via XXIV Maggio 28, aperta il lunedì dalle ore 8.45 alle ore 13.30; il mercoledì dalle ore 8.45 alle ore 12, il giovedì dalle ore 8.45 alle ore 13.30 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30.

La graduatoria finale e l’elenco definitivo delle domande escluse saranno pubblicati entro la data del 1° agosto prossimo, con validità sino all’entrata in vigore dei successivi. Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi all’Ufficio Abitazioni e Diritto alla Casa del Comune di Piacenza, contattando lo 0523-492162.