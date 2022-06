Volley – L’U16 della Vap/Uyba perde con Imoco e chiude il torneo nazionale al quarto posto

La Crai Vap Uyba esce sconfitta per 0-3 dalla gara contro Imoco Volley San Donà nella finale terzo/quarto posto e si classifica, dunque, in quarta posizione tra tutte le squadre Under 16 femminili d’Italia.

CRAI VAP UYBA – IMOCO VOLLEY SAN DONA’ 0-3

(22-25, 18-25, 17-25)

VAP: Bonelli, Soragna (4), Chinni (8), Iacona (8), Ferrari, Mozzi, Magnabosco (4), Polenghi, Gionelli (L1), Carini, Gazzola (L2), Ruggeri (2), Zlatanov, Dodi (7).All. Mineo-Chiodaroli

IMOCO: Schillkowski, Moiran (9), Viotto (L1), Visentin (9), Orlandi (9), Spada, Viola, Bardaro (L2), Adigwe (12), Biasin (1), Pagot (10), Paludetto, Venturi (7), Lanza.All. Sprandio-Peciotti