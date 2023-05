Volley, play off serie B – La Canottieri Ongina parte con il turbo: 3-0 all’Arredopark

Una prestazione autoritaria, con un primo set combattuto prima di un monologo piacentino. Nei play off di serie B maschile, la Canottieri Ongina parte con il turbo piegando 3-0 l’Arredopark Dual Caselle. Era il primo impegno giallonero nel girone tra seconde (fase 2) che mette in palio un posto per il prosieguo del cammino verso l’A3. La squadra di Gabriele Bruni ha estromesso dai giochi i veronesi e ora si giocherà tutto sabato a Malnate (Varese) contro lo Yaka Volley, a sua volta a segno 3-0 in Veneto. Chi vince accede alla terza fase (girone con Scanzorosciate e Mantova, le due prime non promosse a scapito invece di Acqui Terme), chi perde invece termina la stagione.

Un attacco sontuoso (64% di positività) sommato a un muro solido (8 punti) hanno spinto Monticelli alla vittoria. Prestazione da incorniciare per lo schiacciatore Alexander Chadtchyn (20 punti e 72% in attacco), ben spalleggiato dal capitano Beppe De Biasi. Il tutto in un match dove tutti gli interpreti hanno dato il contributo anche grazie a un’illuminata regia di Ramberti.

CANOTTIERI ONGINA-ARREDOPARK DUAL CASELLE 3-0

(25-22, 25-15, 25-19)

CANOTTIERI ONGINA: De Biasi B: 13, Ramberti 2, Chadtchyn 20, Marcoionni 3, Miranda 11, Miglietta 9, Rosati (L), Frascio, Boschi, Paratici, Ousse 1, De Biasi M.. N.e.: Sala (L), Zorzella. All.: Bruni

ARREDOPARK DUAL CASELLE: Alberti 4, Rancan 3, Sasdelli 1, Peslac 8, Solazzi 4, Perera 1, Frigo (L), Caliari 1, Di Marco 3, Carceri (L), Ravelli 3, Fontanabona 3, Hernandez 2, Tomelleri 1. All.: Pes

