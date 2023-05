Volley, Play off Serie B – La Canottieri Ongina inizia il cammino: primo avversario l’Arredopark Dual Caselle

Due match nell’arco di 72 ore decisivi per la stagione. Per la Canottieri Ongina in arrivo c’è una settimana frizzante dove l’aria che si respira è quella elettrica dei play off di serie B maschile. Primo step, il match di domani (mercoledì) alle 20,30 a Monticelli contro i veronesi dell’Arredopark Dual Caselle. Mentre sabato 20 maggio alle 21 il primo cerchio si chiuderà con la trasferta di Malnate contro lo Yaka Volley.

I gialloneri di Gabriele Bruni entrano nel vivo della post-season nella fase 2. Quella che raggruppa (in questo caso tra i gironi A, B e C) le seconde classificate in un nuovo girone a tre di sola andata dove solo la vincitrice proseguirà la corsa verso l’A3.

Sabato scorso, lo Yaka Volley Malnate ha espugnato in tre set il campo veronese di Caselle, ora alle corde; per i piacentini, sarà importante vincere per poi giocarsi tutto in terra varesotta.

L’avversario

L’Arredopark Dual Caselle si è qualificata ai play off con il secondo posto nel girone C chiuso a 59 punti, a +6 su Forlì (avversario due stagioni fa della Canottieri Ongina nei play off) e dietro alla corazzata Gabbiano Mantova. In panchina c’è Giuseppe Pes, con una carriera da palleggiatore anche in A1 con Parma e Verona; sabato scorso, davanti al pubblico amico, Caselle non è riuscita a impensierire lo Yaka Volley Malnate, con il rammarico del secondo set, l’unico combattuto dell’incontro.

Decisivi i troppi errori nella metà campo veneta, con l’Arredopark che ora dovrà centrare obbligatoriamente i tre punti a Monticelli per tenere accesa la fiammella. Il 6+1 base vede l’ex Mantova Sasdelli in palleggio opposto a Perera; in banda, l’esperto Zoran Peslac (nel 2009/2010 in A1 a Verona) e Alberti, la coppia centrale Solazzi-Rancan e il libero Frigo.

Il programma della fase

Questo il programma della fase 2 (scontro tra seconde) del ramo gironi A-B-C.

Arredopark Dual Caselle-Yaka Volley Malnate 0-3 (giocata sabato scorso)

Canottieri Ongina-Arredopark Dual Caselle (domani ore 20,30)

Yaka Volley Malnate-Canottieri Ongina (sabato ore 21)

Diretta Facebook

La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook Volley Canottieri Ongina.