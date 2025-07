Volley, Serie B – Alex Reyes e Paolo Battaglia per la Canottieri Ongina

Rinforzo in posto quattro per la Canottieri Ongina, che dà il benvenuto allo schiacciatore Alex Reyes. Nato il 10 giugno 2000, il giocatore di origini cubane – alto un metro e 90 centimetri – è in Italia da 15 anni, dove è maturato fin da bambino alla Volleyball San Martino, formazione reggiana dove è arrivato a giocare in serie B, disputando contemporaneamente anche una stagione in under 18 a Modena Volley.

La stagione 2020/2021 l’ha visto esordire in A3 con Grottazzolina, categoria poi confermata – dopo il ritorno per due stagioni a San Martino in Rio in B – nelle esperienze a Parma (2022/2023) e Belluno Volley (2023/2024). Nell’ultima annata, infine, la stagione trionfale con la maglia Stadium Mirandola (serie B), sfidando la Canottieri Ongina e arrivando a conquistare la promozione in A3 che di fatto è un ritorno in categoria per la formazione modenese e dove Reyes ha giocato 78 partite.

Le parole del giocatore

“La Canottieri Ongina è una formazione che ha un’ottima storia anche a livello di giocatori che hanno indossato questa maglia. Ho sentito il presidente Fausto Colombi, che mi ha espresso la volontà di allestire una squadra di buon livello. Mi sono inserito volentieri in questo percorso e sono sicuro non mancherà nulla in una realtà di cui ho sentito belle parole. Le mie caratteristiche? Ho iniziato da titolare in B da opposto, poi sono stato spostato in banda, da S1. Strada facendo, negli ultimi anni ho lavorato molto sulla ricezione, giocando da S2”.

Donato De Pascali, direttore sportivo

“Abbiamo già incrociato Alex da avversario fin dai tempi in cui evoluiva alla “Bombonera” di San Martino. E’ un posto quattro completo che attacca, batte e riceve ai massimi livelli per la categoria. Particolarmente atletico, a mio avviso ha nella pipe e nel servizio qualità che pochi possono esprimere in serie B. Per gli obiettivi che ci poniamo gli è richiesta semplicemente costanza di concentrazione e offrendogli la massima fiducia sportiva sono convinto che la sua pallavolo possa scivolare di conseguenza”.

C’è anche Paolo Battaglia

Nato il 26 giugno 1998 ad Avola (Siracusa), il giocatore – alto due metri – è reduce dalla stagione in A3 a San Giustino, categoria che aveva già vissuto a Modica nella stagione 2020/2021. L’annata interrotta dal Covid (2019/2020) lo aveva visto invece protagonista a Bergamo in A2, festeggiando anche la Coppa Italia di categoria. Nel curriculum, anche tanta serie B tra Leverano, Genzano, Sant’Antioco, Locorotondo Castellana e Vibo Valentia, oltre a un ritiro in nazionale giovanile.

Le parole del giocatore

“Inizialmente stavo firmando in A3 poi è saltata la squadra e sono tornato sul mercato. Una delle prime formazioni a farsi sentire è stata la Canottieri Ongina, che mi ha presentato un bel progetto. Un po’ conoscevo l’ambiente grazie all’amico Giovanni Scaffidi (lo scorso anno in giallonero, ndc) che mi ha parlato bene di Monticelli. Il roster in allestimento è buono per ambire alle prime posizioni. Dovremo diventare squadra il prima possibile e potremo toglierci grandi soddisfazioni. Personalmente, volevo giocare una stagione da protagonista, l’anno scorso mi sono ritagliato un po’ di spazio in A3 ma non ho giocato tanto. In B posso dire la mia e insieme alla squadra puntare a vincere il più possibile. Tanti di noi sono alla ricerca del primo trofeo”.

Donato De Pascali, direttore sportivo giallonero

“Dopo le felici esperienze con Sandro Caci e Giovanni Scaffidi la Canottieri Ongina inserisce in roster un altro ragazzo siciliano. Abbiamo potuto trattare Battaglia per una circostanza favorevole emersa nel momento in cui una franchigia, rinunciando alla categoria superiore per cui Paolo si era sostanzialmente già impegnato, ci ha permesso di poter arrivare a lui. Classe 1998 con ottime referenze fornite da chi lo conosce, è proveniente dall’esperienza di San Giustino ma ha alle spalle tanti altri percorsi di qualità, fra cui esperienze giovanili di significato con finali nazionali Under 17 e di Del Monte Junior League Under 19 in carniere. Agonista di carattere e dotato di una quota atletica importante, possiede qualità anche a muro. Nei colloqui è emersa una motivazione e una attitudine all’etica lavorativa particolare, avevamo bisogno di inserire un terminale offensivo con determinati valori aggiunti che oltre ad essere condivisi, sappiamo indispensabili per scalare certi step che ci siamo prefissi”.

