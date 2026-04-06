Rovinosa caduta con la mountain bike tra i boschi di Coli, 64enne trasportato in elicottero a Parma

I tecnici della stazione monte Alfeo, nel primo pomeriggio, sono intervenuti nel comune di Coli (PC), precisamente nei pressi della frazione Peveri, per supportare le operazioni di recupero ed evacuazione di un biker caduto dal proprio mezzo.

L’uomo, un piacentino classe 1962, era dotato di tutte le protezioni necessarie all’attività sportiva ed in sella alla sua MTB in discesa verso la frazione di Peveri quando ha perso il controllo ed e caduto rovinosamente procurandosi un trauma facciale.

Una volta dato l’allarme sul luogo dell’incidente sono giunti i soccorritori: i tecnici territoriali del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna e gli operatori sanitari dell’ambulanza di Bobbio mentre per la più celere evacuazione è stato richiesto l’intervento di EliPavullo.

Quest’ultimo, una volta giunto sul posto e grazie al supporto dei tecnici presenti, in breve ha recuperato a bordo il paziente per portarlo all’ospedale Maggiore di Parma.

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