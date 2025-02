Volley, Serie B – Canottieri Ongina cerca il bis contro Radici Products

Secondo match casalingo consecutivo per la Canottieri Ongina in serie B maschile, con i gialloneri di Gabriele Bruni in campo domani (sabato) alle 18 a Monticelli contro la Radici Products nella terza giornata di ritorno del girone C.

Le due formazioni arrivano appaiate all’appuntamento, con 22 punti all’attivo, mentre lo scontro diretto dell’andata aveva sorriso ai piacentini, autori del blitz ad Adro che aveva regalato la prima vittoria stagionale alla Canottieri. Sabato scorso, Ramberti e compagni l’hanno spuntata al tie break nel braccio di ferro contro Grassobbio, piegato con il minimo scarto (15-13) e ora cercano continuità.

Fausto Perodi, vice allenatore della Canottieri Ongina

“Cazzago gioca una buona pallavolo e ha avuto anche exploit battendo per esempio Scanzorosciate. Significa che nelle proprie corde ha valore ed esprime un gioco veloce, con il palleggiatore che spinge bene la palla; inoltre è una squadra molto quadrata. Bene o male siamo sullo stesso livello, sarà una partita tosta da interpretare in modo corretto. Dovremo impostare il nostro gioco e non subire quello avversario, cercando di prolungare gli scambi. Solo così possiamo mantenere lucidità e non forzare subito i colpi. Ci aspettiamo una partita intensa e non semplice da affrontare; anche in questa settimana abbiamo lavorato sulla gestione dell’errore”.

Classifica

Stadium Mirandola 42, National Transports Villa d’Oro Modena 38, Hokkaido Bologna 36, Zotup Scanzorosciate 34, Volley Veneto Benacus 28, Arredopark Dual Caselle 26, Ferramenta Astori 24, Modena Volley 23, Radici Products, Canottieri Ongina 22, Pallavolo Cremonese 19, Kema Asola Remedello 12, Mgr Grassobbio, Imecon Crema 11, Univolley Carpi 9.