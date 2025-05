Volley, Serie B – Canottieri Ongina chiude la stagione a Montichiari

Sarà la trasferta di Montichiari a far calare il sipario sulla stagione della Canottieri Ongina in serie B maschile, con i gialloneri di Gabriele Bruni – già salvi – che scenderanno in campo domani (sabato) alle 20,30 in terra bresciana contro la Ferramenta Astori. I piacentini sono attualmente settimi a braccetto con Modena Volley a quota 36, a -1 dalla stessa compagine lombarda ultima avversaria della stagione.

“E’ stata – commenta il viceallenatore della Canottieri Ongina Fausto Perodi – una settimana di scarico, dove abbiamo fatto principalmente gioco. Domani sarà una sfida tra due squadre già salve e da parte nostra daremo spazio anche a chi si è impegnato molto durante la stagione ma che ha avuto poco spazio. Ci proveremo ugualmente a portare a casa il risultato”.

Classifica

Stadium Mirandola 75, National Transports Villa d’Oro Modena 65, Hokkaido Bologna 59, Zotup Scanzorosciate 55, Arredopark Dual Caselle 53, Volley Veneto Benacus 46, Modena Volley, Canottieri Ongina 36, Ferramenta Astori 35, Radici Products 34, Pallavolo Cremonese 31, Kema Asola Remedello 30, Imecon Crema 21, Univolley Carpi 17, Mgr Grassobbio 16.