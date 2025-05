Volley, Serie B2 – Rossetti Market Conad si gioca la salvezza a Mapello

Trasferta bergamasca decisiva per le sorti stagionali della Rossetti Market Conad nel campionato di B2 femminile (girone E) giunto all’epilogo. Domani alle 19,30 a Mapello la squadra di Paolo Bergamaschi sfiderà le padrone di casa del Brembo Volley Team, capolista a +1 sul Brescia e a caccia dei punti che varrebbero la promozione in B1.

Ancor più delicato il compito delle gialloblù piacentine, attualmente quart’ultime a -3 dal New Volley Adda quint’ultimo. Il regolamento prevede la disputa dei play out se tra la quart’ultima e la quint’ultima esistesse un divario non superiore ai due punti. Così, Alseno deve portarsi almeno a -2 e per questo, indipendentemente dai risultati provenienti dagli altri campi, deve conquistare almeno un punto per evitare la retrocessione diretta nel caso in cui le milanesi rimanessero a secco. Detto questo, una mano potrebbe arrivare dalle “cugine” della Vivi Energia VAP, già salve e che ospiteranno la stessa rivale New Volley Adda.

Dare il massimo è il “must” di Malvicini e compagne, che recentemente avevano portato al tie break a domicilio un’altra big come Brescia Volley, attualmente a -1 dalla stessa Brembo.

Classifica

Brembo Volley Team 59, Brescia Volley 58, Promoball Sanitars 53, Cartiera dell’Adda 50, Volley Lurano 47, Electro Adda Olginate 45, Galaxy Collecchio, Vivi Energia VAP 38, Delta Engineering Gorgonzola 35, New Volley Adda 33, Rossetti Market Conad 30, Spazio Conad Busnago 21, Decalacque River Volley 10, Prefabbricati Moioli VB91 8.