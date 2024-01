Volley, Serie B – La Canottieri Ongina dà il benvenuto allo schiacciatore Nicolò Colella

La Canottieri Ongina dà il benvenuto a Nicolò Colella, schiacciatore classe 1996 proveniente da Garlasco (A3). Nato il 21 luglio 1996 a Manerbio e originario del paese bresciano di Gottolengo, è alto un metro e 90 centimetri e in carriera ha vestito le maglie di Segrate, Azzano, Viadana, Montichiari e infine Garlasco prima di approdare ora in terra piacentina.

“Ho scelto Monticelli perché volevo mettermi in gioco e questa opportunità me lo concede. Ho provato questa esperienza in A3 per vedere il livello, mi dispiaceva però non poter dare una mano in campo. Ho sempre sentito parlare bene, anche in anni passati, della Canottieri Ongina e non mi è mai giunta una voce stonata in materia. Le ambizioni di alta classifica di questa realtà sono uno stimolo in più per me; mi metto a disposizione della squadra e cercherò di dare qualcosa in più al gruppo, trovando ragazzi alcuni dei quali ho sfidato da avversario in questi anni. Coach Bruni mi ha esposto alcune peculiarità e concetti della squadra e cercherò di seguire la strada tracciata”.