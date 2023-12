Volley, serie B – La Canottieri Ongina dà l’assalto alla Villa d’Oro per l’alta classifica

Un match da parte alta della classifica in un turno che delineerà meglio le zone più nobili della graduatoria. Domani (sabato) alle 18 al palazzetto di Monticelli la Canottieri Ongina sfiderà la National Transport Villa d’Oro Modena nella decima giornata d’andata del girone D di serie B maschile. I gialloneri piacentini arrivano all’appuntamento forti di tre vittorie consecutive, l’ultima sempre in casa sette giorni prima contro Carpi (3-1) che ha fatto salire la squadra di Gabriele Bruni a quota 16 punti al quinto posto. I rossoneri modenesi, invece, precedono di due lunghezze e occupano attualmente la terza posizione; in mezzo a quota 17 l’Arredopark Dual Caselle che sfiderà la capolista Kerakoll Sassuolo.

Classifica

Kerakoll Sassuolo 23, Viadana 20, National Transports Villa d’Oro 18, Arredopark Dual Caselle 17, Canottieri Ongina 16, Modena Volley 13, Kema Asola Remedello 12, Volley Veneto Benacus 11, Ama San Martino 10, Univolley Carpi 9, Malagoli-Tensped 6, Moma Anderlini Modena 4, Gas Sales Volley 3.

Diretta

La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook Volley Canottieri Ongina.