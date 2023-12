Volley, Serie B – La Canottieri Ongina cala il tris: 3-1 a Carpi

Terza vittoria consecutiva per la Canottieri Ongina nel campionato di serie B maschile, con la squadra allenata da Gabriele Bruni e Fausto Perodi che ha superato 3-1 Carpi nel match casalingo al palazzetto di Monticelli. Dopo aver perso il primo set, i piacentini hanno saputo ribaltare la situazione, chiudendo i conti in quattro parziali e conquistando il bottino pieno.

Tra i protagonisti del match, lo schiacciatore Lorenzo Maretti (22 punti e 63% in attacco oltre alla solidità in ricezione) e l’opposto Michele Malvestiti, partito dalla panchina e autore di 20 punti. In classifica,.la Canottieri Ongina consolida il quinto posto salendo a quota 16 punti, a -2 dalla Villa d’Oro terza e attesa sabato alle 18 a Monticelli nel secondo match casalingo consecutivo.

CANOTTIERI ONGINA-UNIVOLLEY CARPI 3-1

(21-25, 25-19, 25-15, 26-24)

CANOTTIERI ONGINA: Ramberti 3, Maretti 22, Bertuzzi 6, Di Tullio, Miglietta 14, Ousse 8, Rosati (L), De Biasi M., Malvestiti 20. N.e.: Vega, De Biasi B., Sala (L), Tagliaferri, Palazzoli. All.: Bruni

UNIVOLLEY CARPI: Grassano 14, Orlando 7, Delon 9, Lorenzini 7, Garaouy 6, Bonante 1, Paletta (L), Martello, Massa 3, Di Primio. N.e.: Shelepayuk, Ricci, Formentini (L), Santini G. All.: Santini C.