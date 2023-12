Volley, Serie B2 – Per la Rossetti Market Conad prova di maturità a Collecchio

Una vetta fresca di conquista da difendere contro un avversario di qualità sebbene attardato in classifica. Per la Rossetti Market Conad, il match di sabato a Collecchio (Parma) – fischio d’inizio alle 19 – contro il Galaxy sarà una prova di maturità importante nei giochi di alta classifica del girone E di serie B2 femminile.

Reduce dal 3-0 casalingo nel derby piacentino contro San Giorgio, la squadra di Federico Bonini è chiamata ora a superare un altro esame non meno insidioso contro la compagine parmense ricca di ex tra campo (il libero Michela Musiari e la schiacciatrice Asja Scalera erano lo scorso anno ad Alseno) e panchina (coach Marco Scaltriti). In classifica, Alseno guida con 23 punti, a +1 sulle modenesi dello Zerosystem e con due lunghezze di vantaggio sul San Giorgio, mentre il Galaxy è ottavo a quota 12 a braccetto con Piadena.

Classifica

Rossetti Market Conad 23, Zerosystem 22, San Giorgio 21, Isuzu Cerea, Voley Davis 2C 18, Be One 14, Moma Anderlini Modena 13, Galaxy Collecchio, Tecnimetal Piadena 12, Hydroplants Soliera 11, Drago Volley Stadium Mirandola 10, Viadana Volley 9, Top Volley Verona 6, SpakkaVolley Spacer 0.