Volley, Serie B – La Canottieri Ongina perde ma agguanta i play off

Una sconfitta dal sapore dolce. In serie B maschile, la Canottieri Ongina cede al tie break a Santo Stefano di Magra (La Spezia) contro i padroni di casa targati Zephyr Mulattieri ma grazie al punto conquistato può festeggiare la qualificazione matematica ai play off con una giornata d’anticipo. Ancora una volta, per la formazione piacentina sarà post-season, un traguardo che ormai sembra essere diventata una piacevole abitudine per il sodalizio del presidente Fausto Colombi, due anni fa – giusto per rimanere nella storia recente – arrivato all’atto conclusivo per l’A3 contro Garlasco e lo scorso anno eliminato da Monselice. Quest’anno, però, per Monticelli il pass assume un valore particolare, essendo arrivato al culmine di un’annata particolarmente travagliata dal punto di vista degli infortuni, con di fatto la squadra al completo per una manciata di allenamenti nell’arco della stagione.

ZEPHYR MULATTIERI-CANOTTIERI ONGINA 3-2

(23-25, 25-16, 20-25, 25-19, 16-14)

ZEPHYR MULATTIERI: Facchini 12, Nannini 9, Grassi, Bottaini 1, De Matteis 5, Magnani 26, Ruggeri (L), Salsi 10, Vescovi, Conti. N.e.: Sisti, Vignali (L). All.: Marselli

CANOTTIERI ONGINA: Ramberti 3, Chadtchyn 13, Ousse 8, Miranda 16, Miglietta 10, De Biasi B. 12, Rosati (L), Frascio 6, Boschi 1, Zorzella, Paratici 4, Sala (L), De Biasi M. 2. N.e.: Marcoionni. All.: Bruni