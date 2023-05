Rugby, Serie B – Piacenza sbanca Varese con una vittoria che vale cinque punti – AUDIO

Prima dell’inizio della partita, le squadre hanno osservato un minuto di silenzio in sostegno di Santiago Gomez, giocatore del Piacenza Rugby rientrato urgentemente in Argentina per un grave lutto familiare.

Per quanto riguarda la cronaca sportiva, la trasferta a Varese porta alla classifica del Piacenza Rugby cinque punti e la consapevolezza che nel rugby non esistono partite facili, ma partite che devono essere giocate tutte al meglio delle proprie capacità, con concentrazione e determinazione. Situazione che i biancorossi di Grangetto hanno saputo applicare solo a partire dagli ultimi 10 minuti del primo tempo.

Federico Misseroni dopo Varese – Piacenza su StadioSound

ASD RUGBY VARESE – PIACENZA RUGBY CLUB ASD 19-37

PIACENZA: Beghi, Bertorello (25’st Fermi), Zampedri, Misseroni, Nosotti (1’st Viani), Sardo, Negrello (1’st Bacciocchi), Torcoletti, Roda, Bilal, Bankhaled, Casali A. (20’ stTrabacchi), Battini (10’st Codazzi), Bertelli (1’st Alberti M.), Baccalini (1’st Alberti A.). All: Grangetto

Arbitro: Davor Vidackovic di Milano.

Marcatori: 2’ mt Bertorello (0-5); 6’ mt Malnati tr Pandozy (7-5); 12’ mt Torcoletti (7-10); 20’ mt Casnaghi tr Pandozy (14-10); 37’ mt Ben Khaled tr Bertorello (14-17); secondo tempo: 1’ cp Bertorello (14-20); 3’ mt Bacciocchi (14-25); 11’ mt Misseroni 14-30); 25’ mt Diani (19-30); 34’ mt Ben Khaled tr Beghi (19-37).