Scherma – Valentino Monaco (Pettorelli) conquista il bronzo a Monza nella spada

Un terzo posto a un importante torneo a Monza Under 14 e tre qualificati al campionato nazionale nelle categorie Silver. Sono i risultati messi nel carniere dagli atleti di spada del circolo Pettorelli nell’ultimo fine settimana.

Il bronzo se lo è messo al collo Valentino Monaco, salito sul posto al Monza sport festival. A Castel Bolognese (Ravenna), invece, tre spadisti si sono qualificati per la fase nazionale del campionato Assoluti Silver: Francesco Curatolo, Amedeo Polledri e Irene Cecchet.

A Monza, Valentino, seguito a bordo pedana dal papà Francesco Monaco, si è comportato molto bene chiudendo al secondo posto della classifica generale, dopo i gironi eliminatori. Superando gli assalti diretti è arrivato fino alla semifinale, dove ha ceduto il passo al suo avversario per sole due stoccate. Buono anche il piazzamento degli altri due spadisti nella categoria Ragazzi-Allievi: Edoardo Franchi ha raggiunto la 16esima posizione e Riccardo Morini la 26esima.

A Castel Bolognese, nella prova regionale Gold-Silver, si sono qualificati per la finale del campionato nazionale Silver Francesco Curatolo (11°) e Amedeo Polledri (18°) nella spada maschile, mentre in quella femminile ha staccato il pass Irene Cecchet. Il campionato Gold e Silver prevede gare riservate a chi non è qualificato alla fase finale dei campionati italiani Assoluti.

Alessandro Bossalini, presidente del Pettorelli