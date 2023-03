Volley, Serie B – La Canottieri Ongina stende Ciriè (3-0) e balza al secondo posto

E’ una Canottieri Ongina scintillante quella che vince lo scontro ad alta quota contro la Pvl Cerealterra Ciriè e rilancia ulteriormente la propria corsa in chiave play off in serie B maschile. A Monticelli la squadra di Bruni, alla vigilia terza in classifica, ha liquidato 3-0 i piemontesi, “indigesti” all’andata in trasferta, cogliendo l’undicesima vittoria consecutiva e difendendo l’imbattibilità casalinga. Grazie ai tre punti, i gialloneri piacentini hanno fatto un passo avanti significativo in classifica, balzando al secondo posto (e dunque in area play off) a +1 sull’Alto Canavese, sconfitto 3-2 nel big match di giornata a domicilio della capolista Acqui.

Contro la Pvl Cerealterra, la Canottieri Ongina ha sfoggiato una prestazione convincente e di qualità, testimoniata anche dai numeri. Quattordici muri (di cui 6 del capitano Beppe De Biasi) hanno stroncato l’attacco di Ciriè, mentre viceversa il motore offensivo dei padroni di casa ha viaggiato ad alti giri (55%). Top scorer, l’opposto Henry Miranda con 17 punti, seguito da Beppe De Biasi a quota 15 e dalla banda “Sasha” Chadtchyn con 12 palloni messi a terra.

CANOTTIERI ONGINA-PVL CEREALTERRA CIRIE’ 3-0

(25-14, 27-25, 25-20)

CANOTTIERI ONGINA: Ousse 4, Miranda 17, Miglietta 7, De Biasi B. 15, Ramberti 3, Chadtchyn 12, Rosati (L), Paratici, Boschi 1. N.e.: Frascio, Zorzella, Marcoionni, Sala (L), De Biasi M.. All.: Bruni

PVL CEREALTERRA CIRIE’: Amouah 6, Dogliotti 8, Raso 14, Richeri 3, Cena 4, Arnaud 3, Marietti (L), Coroli, Gecchele (L), Dell’Aquila, Sorrentino. N.e.: Scollo, Manera. All.: Salvi

Classifica

Negrini Cte Acqui 45, Canottieri Ongina 44, Alto Canavese 43, Pvl Cerealterra Ciriè 34, Npsg La Spezia 33, Parella Torino 30, Mercatò Alba 27, Zephyr Mulattieri 22, Sant’Anna Tomcar 21, Cus Genova 19, Novi, Colombo Volley Genova 18, Fenera Chieri 76 16, Fas Albisola 8.