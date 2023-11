Volley, Serie B – La Canottieri Ongina torna in campo nella tana della capolista Sassuolo

Ritorno in campo con alto coefficiente di difficoltà per la Canottieri Ongina, che in serie B maschile dopo il turno di sosta sarà di scena sabato alle 18,30 a Sassuolo contro la Kerakoll allenata da Pupo Dall’Olio nella sesta giornata d’andata del girone D. I padroni di casa guidano la classifica con 11 punti, frutto di 4 vittorie in altrettante partite, mentre i gialloneri piacentini ne hanno collezionati 7, con due successi a fila prima del turno di stop previsto dal calendario.

Classifica

Kerakoll Sassuolo 11, Viadana Volley 10, National Transports Villa d’Oro, Kema Asola Remedello, Arredopark Dual Caselle 9, Canottieri Ongina, Modena Volley, Volley Veneto Benacus, Ama San Martino 7, Univolley Carpi 6, Gas Sales Volley, Malagoli Tensped, Moma Anderlini Modena 2.

Diretta

La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook Volley Canottieri Ongina.