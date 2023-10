Volley, Serie B – La Canottieri Ongina concede il bis: 3-1 al Moma Anderlini Modena

Seconda vittoria consecutiva per la Canottieri Ongina, a segno ieri in serie B maschile espugnando in quattro set il campo del Moma Anderlini Modena nella quarta giornata del girone D. Per la squadra allenata da Gabriele Bruni e Fausto Perodi, tre punti importanti che danno continuità al bottino pieno di sette giorni prima contro la Kema Asola Remedello e permettono ai gialloneri di arrivare al turno di sosta previsto con il calendario con il morale alto.

E non solo: in classifica, i piacentini salgono a quota sette punti e all’attuale quarto posto provvisorio. Prova “super” a muro con 14 punti, di cui ben 8 del centrale Mattia Bertuzzi, autore di 16 palloni messi a terra, uno in meno dell’opposto Michele Malvestiti e della banda Lorenzo Maretti, mentre in doppia cifra è arrivato anche l’altro schiacciatore Riccardo Miglietta (12 punti).

MOMA ANDERLINI MODENA-CANOTTIERI ONGINA 1-3

(22-25, 25-20, 17-25, 19-25)

MOMA ANDERLINI MODENA: Battilani 8, Zanetti 3, Signorini 16, Bertoni 8, Spina 6, Bocu 3, Schiavoni (L), Fantuzzi, Ades, Storchi 11, Bevini 3. N.e.: Baia, Sanguanini, Bernardelli (L). All.: Tommasini

CANOTTIERI ONGINA: Maretti 17, Bertuzzi 16, Malvestiti 17, Miglietta 12, Ousse 2, Ramberti 3, Rosati (L), De Biasi M. 1, Di Tullio 1. N.e.: Vega, De Biasi B., Tagliaferri, Palazzoli, Sala (L). All.: Bruni