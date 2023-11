Promozione – Derby amaro per il Piacenza Basket Club, Fiorenzuola espugna il Pala San Lazzaro 74-76

Brutta serata per il Piacenza Basket Club che esce sconfitto dal derby con la Pallacanestro Fiorenzuola dopo un match intenso e combattuto fino all’ultimo secondo.

Fiorenzuola fa capire fin dalle prime battute di gioco di voler giocarsi fino in fondo le proprie carte al cospetto di una squadra reduce da 4 vittorie consecutive. Piacenza fatica nel primo quarto ma resta comunque in scia agli ospiti (17-21 al 10’). Antozzi e Cabrini guidano l’allungo gialloblu sul finire del secondo quarto. Si arriva così all’intervallo lungo sul 32-40 in favore di Fiorenzuola.

L’attacco biancorosso si sblocca nel terzo quarto trascinato da un Perego da 22 punti e dalle triple di Fumi e Massari. Fiorenzuola risponde prontamente arrivando a toccare il massimo vantaggio sul +10 (59-69) a 7 minuti dalla sirena finale.

La reazione di nervi e orgoglio di Piacenza consente ai ragazzi di coach Bertozzi di rimettere il naso avanti nel giro di pochi minuti con un parziale di 12-0 (71-69). Nei minuti finali, però, i fiorenzuolani sono più lucidi a gestire i possessi decisivi. L’ultimo tentativo di Perego per portare i suoi all’overtime si spegne sul ferro e Fiorenzuola può così festeggiare un’importante vittoria (74-76) in un derby molto sentito.

Il prossimo incontro del Piacenza Basket Club è in programma venerdì 24 novembre, alle ore 21:30, a Sant’Ilario d’Enza contro il S. Ilario Basketvolley.

PIACENZA BASKET CLUB – PALL. FIORENZUOLA 74-76

(17-21, 15-19, 25-19, 17-17)

Tabellini: Dallavalle 2, Stella 4, Massari 8, Coppeta 2, Arena 2, Rigoni F. 7, Perego 22, Villa 8, Pirolo 9, Impesi, Fumi 10, Zanangeli ne. All. Bertozzi