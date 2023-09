Volley, Serie B – Nel primo test la Canottieri Ongina cede alla Kema Asola Remedello (1-3)

Semaforo rosso per la Canottieri Ongina nel primo test stagionale, andato in scena giovedì sera a Monticelli contro i mantovani della Kema Asola Remedello, prossima avversaria in campionato in serie B maschile. Tre a uno il risultato a favore degli ospiti in un match informale dove i gialloneri di casa hanno utilizzato la quasi totalità della rosa, approdando in doppia cifra con il centrale Bertuzzi (10 punti) e l’opposto Vega (12). Per la Kema dell’ex Fellini, 11 punti per l’opposto Bacchin. Il test ha visto la Canottieri Ongina faticare in modo evidente nei primi due set, mentre poi la seconda parte dell’allenamento congiunto è stata più equilibrata. Giovedì prossimo (21 settembre) allenamento congiunto “di ritorno” ad Asola.

CANOTTIERI ONGINA-KEMA ASOLA REMEDELLO 1-3

(15-25, 17-25, 25-21, 21-25)

CANOTTIERI ONGINA: De Biasi B. 3, Ramberti, Maretti 8, Bertuzzi 10, Malvestiti 2, Miglietta 2, Rosati (L), Vega 12, Ousse 5, De Biasi M., Di Tullio 9, Palazzoli. N.e.: Tagliaferri, Sala (L). All.: Bruni

KEMA ASOLA REMEDELLO: Fellini 9, Rodella 9, Marconato 1, Mattinzoli 7, Marasi 2, Pignatelli (L), Lanzara (L), Bacchin 11, Mor 3, Brunello, Penci 0, Zilia 3, N.e.: Pellegrino. All.: Fasani