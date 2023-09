Rugby – Il weekend completo dei Lyons tra Prima Squadra e Torneo Due Città Emilbanca

Primo weekend della nuova stagione a ranghi completi per Sitav Rugby Lyons, che torna in campo con tutte le sue squadre impegnate nelle prime sfide stagionali. Andiamo a scoprire gli appuntamenti del primo weekend bianconero 2023/2024.

Torna in campo la prima squadra, che parteciperà a un torneo triangolare ospitato dal Verona Rugby. Seconda uscita di questo precampionato per i bianconeri, a caccia di conferme dopo l’ottima impressione destata nell’amichevole contro le Zebre Rugby. Gli avversari di giornata saranno i padroni di casa del Verona Rugby e il VII Rugby Torino. Appuntamento sabato 16 settembre alle ore 15.00 presso il Payanini Center di Verona.

Torneo Due Città Emilbanca

Domenica di grande rugby a Bologna, dove si terrà la seconda edizione del Torneo Due Città Emilbanca tra le formazioni Under 14, Under 16 e Seniores di Bologna Rugby Club ed Emilbanca Rugby Lyons. La società bianconera difenderà la vittoria ottenuta nella scorsa annata, nella domenica che sancisce il ritorno in campo delle squadre Under 14 e Cadetta.

Si parte alle ore 11.30 con la sfida tra le compagini Under 14, con i giovani Leoni allenati da Dodici, Groppelli Gianluca, Groppelli Nicholas e Borghi che cercheranno di conquistare il primo punto per i Lyons. A seguire, sarà la volta dell’Under 16 di Bedini, Rossi e Cemicetti, per poi concludere alle ore 14 con la prima partita stagionale della Squadra Cadetta di Baracchi e Solari, che sfiderà la formazione seniores del Bologna Rugby Club, militante in Serie B. Test subito probante per i giovani leoni, che si confronteranno con una squadra di categoria superiore cercando di valutare il loro stato di forma e le loro potenzialità nella prossima stagione.

Under 18 in campo

Domenica torna in campo anche l’Under 18 di Salvetti, Bergamaschi e Mozzani, che ha passato il primo turno di Barrage per accedere al Girone Nazionale senza dover scendere in campo per la rinuncia del Roma Sud RFC. I giovani bianconeri andranno a far visita al Rugby Vicenza per tenere alta l’attenzione e il livello di allenamento in vista del secondo turno di barrage in programma settimana prossima.

Il settore propaganda

Sabato ci sarà anche il primo evento dell’anno per il Settore Propaganda bianconero, che ospiterà sul campo di Via Rigolli il primo Open Day della stagione. Porte aperte per tutti i bambini che vogliono provare a giocare a rugby, con tanti giochi e divertimento a partire dalle ore 17.00. L’Open Day rientra nel progetto del “Mese del Rugby”, in cui tutte le società d’Italia aprono le proprie porte mettendosi in gioco con chi vuole provare lo sport.