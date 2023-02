Volley, Serie B – Per la Canottieri Ongina sfida casalinga contro il Sant’Anna Tomcar

Nuovo appuntamento casalingo per la Canottieri Ongina, che sabato alle 18 torna in campo a Monticelli per sfidare i torinesi del Sant’Anna Tomcar nella terza giornata di ritorno del girone A di serie B maschile.

I gialloneri allenati da Gabriele Bruni e Fausto Perodi ritrovano il rettangolo di gioco di casa (finora inviolato) che due settimane prima aveva regalato la grande gioia del 3-0 a scapito della capolista Acqui Terme. Nell’ultimo turno, invece, era arrivato il sorriso a denti più stretti con il 3-2 in rimonta sul campo del fanalino di coda Fas Albisola.

Avversario

Il Sant’Anna Tomcar occupa l’ottavo posto in classifica con 20 punti, frutto di sette vittorie e otto sconfitte; la formazione piemontese è l’unica ad aver sconfitto la capolista Acqui Terme in casa propria. I torinesi arriveranno in terra piacentina con il forte desiderio di conquistare il primo centro del 2023 e del girone di ritorno: il Sant’Anna Tomcar, infatti, è reduce da quattro sconfitte consecutive, l’ultima patita nell’ultimo turno al tie break contro lo Zephyr Mulattieri. L’ultimo successo in ordine di tempo risale al 17 dicembre con il 3-2 esterno sul campo della Mercatò Alba.

Classifica

Negrini Cte Acqui 37, Alto Canavese 36, Canottieri Ongina 35, Pvl Cerealterra Ciriè 32, Parella Torino, Npsg La Spezia 25, Mercatò Alba 24, Sant’Anna Tomcar 20, Cus Genova 17, Zephyr Mulattieri 16, Novi, Colombo Volley Genova 15, Fenera Chieri 76 12, Fas Albisola 6.

Diretta Facebook

La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook Volley Canottieri Ongina.