Volley, Serie B1 – Il campionato dell’Everest MioVolley si apre con una vittoria: arriva il 3-1 sul campo di Pavia

Servono quattro set all’Everest MioVolley per conquistare la prima vittoria in serie B1: la formazione di coach Mazzola, superata ai vantaggi dalle padrone di casa dello SFRE-Tecnilux Pavia nel primo parziale, ritrova compattezza controllando il resto della partita per il 3-1 finale. A suggellare il successo arriva anche la prima presenza in categoria per il libero Francesca Passerini.

Per l’esordio in campionato scende in campo la diagonale con Colombano e Nonnati, Cornelli e Scarabelli bande, Negri e Guaschino al centro con Fizzotti libero.

La cronaca

L’avvio dell’Everest è convincente (4-8) ma, nonostante il buon margine conquistato negli scambi iniziali (6-11) Pavia riaggancia lo score (13-15) fino al diciassette pari complice un netto calo di tensione nei nove metri biancoblu. Le padrone di casa passano a condurre (20-19) ed hanno anche due palloni set (24-22): il set si risolve ai vantaggi con il punteggio di 26-24.

Dopo un avvio contratto nel secondo parziale (7-8) è l’Everest a prendere in mano con decisione il gioco scrollandosi di dosso tutte le incertezze del finale di primo set con un break piuttosto netto (8-16) che instrada lo score fino all’11-25.

Qui la gara cambia nettamente volto e il MioVolley riesce ad interpretare meglio anche terzo e quarto parziale che decidono la gara e regalano i primi tre punti della serie B1 2023/24.

SFRE TECNILUX PAVIA-EVEREST MIOVOLLEY 1-3

(26-25; 11-25; 15-25; 15-25)

SFRE TECNILUX PAVIA: Baiardi 1, Pasini 1, Giunta 2, Ferraris 4, Migliore 13, Martini 1, Boscolo 8, Tonello 8, Bonitempo, Lazzarini (L). NE: Curti. All. Fontana-Fragassi

EVEREST MIOVOLLEY: Colombano 8, Nonnati 17, Cornelli 12, Scarabelli 18, Guaschino 9, Negri 8, Fizzotti (L), Passerini (L). NE: Bianchini, Ducoli, Moretti, Naddeo, Nedeljkovic. All. Mazzola