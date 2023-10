Volley – Gas Sales Piacenza, il sesto test della stagione va a Milano. Debutto vincente in Serie B

Una Gas Sales Piacenza in versione brutta copia alza bandiera bianca con l’Allianz Milano nel sesto test stagionale. Dopo il pareggio ottenuto qualche giorno fa a Milano, questa volta la formazione biancorossa fatica oltre misura con un Allianz Milano attenta e soprattutto molto più efficace in contrattacco e in battuta.

Serata no per i biancorossi in attacco (40% finale) con solo i centrali esprimersi con percentuali buone (60% Ricci e 64% Simon) mentre si è faticato sulle palle alte. Troppi errori poi in attacco (11) e una battuta poco efficace.

Gas Sales Piacenza – Allianz Milano 1-3

(19-25, 25-21, 16-25, 19-25)

GAS SALES PIACENZA: Ricci 7, Gironi 11, Zlatanov 9, Simon 10, Brizard 5, Recine 14, Hoffer (L), Dias. Ne: Alessi, Gabellini. All. Anastasi.

ALLIANZ MILANO: Kazijski 15, Catania (L), Vitelli 13, Piano 1, Zonta 1, Dirlic 28, Garello 8, Innocenzi 2. Ne: Porro, Romano, Colombo. All. Daldello.

Serie B – Debutto vincente

Grande avvio di campionato di serie B per Gas Sales Piacenza. Al debutto assoluto nella categoria la formazione, biancorossa guidata in panchina da Renato Barbon e Rocco Dichio, ha sconfitto per 3-1 (25-19, 25-18, 17-25, 26-24) la Moma Anderlini Modena.

Gas Sales Piacenza – Moma Anderlini Modena 3-1

(25-19, 25-18, 17-25, 26-24)

Gas Sales Piacenza: Artioli, Zanellotti M., Alessi, D’Angiolella, Emiliani, Zanellotti L., Zlatanov, Barretta, Rocca, Balatri, Gabellini, Imokhai, Tuccelli (L), Sapic (L). All. Barbon, Dichio.

Moma Anderlini Modena: Zanetti, Signorini, Bocu, Schiavoni (L), Bertoni, Battilani, Fantuzzi, Ades, Baia, Storchi, Sanguanini, Spina, Bevini, Bernardelli (L). All. Cavandoli, Iaia.