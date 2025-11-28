Volley, Serie B1 – Pallavolo San Giorgio a Modena per cercare i primi punti in trasferta

Spezzato il filotto negativo di cinque sconfitte consecutive grazie alla vittoria contro Cesena, la Pallavolo San Giorgio domani, sabato 29 novembre, cercherà il blitz anche lontano da casa.
They e compagne saranno impegnate contro la Moma Anderlini, formazione Under 18 che precede in classifica le giallobiancoblù di tre punti. L’occasione è importante per conquistare i primi punti fuori dalle mura amiche e per proseguire la corsa salvezza, che vede ben sette squadre racchiuse in soli quattro punti. L’impegno non sarà semplice: le modenesi, infatti, in casa sono riuscite a strappare set e punti a formazioni quotate come Osgb Campagnola Emilia, Bologna e Ostiano.
I rientri dagli infortuni di Cornelli e Sesenna, seppur gestiti con prudenza contro Cesena, permetteranno a coach Matteo Capra di avere maggiori soluzioni tattiche durante l’incontro.
Sono sei i precedenti tra piacentine e modenesi, giocati tra B1 e B2: la Pallavolo San Giorgio è in vantaggio per quattro a due. Curiosità: Sofia Cornelli, schiacciatrice della Sangio, è la sorella maggiore di Stella, libero dell’Anderlini.
Fischio d’inizio alle 18 al PalaAnderlini, in via Vellani Marchi a Modena. Dirigeranno l’incontro Laura Rodofile e Simone Benigni, della sezione Fipav di Brescia. È possibile seguire il live score del match sul sito Federvolley.it.
Classifica
Ravenna 20 punti; Bologna 18; Valdarno 17; Ripalta Cremasca 15; Osgb Campagnola, Fantini Folcieri Ostiano 14; Montesport, Riccione 8; Forlì, Moma Anderlini, Centro Volley Reggiano 7; San Giorgio 5; Cesena 4; Pall. Scandicci 3.