Volley, Serie B1 – Pallavolo San Giorgio a Modena per cercare i primi punti in trasferta

Spezzato il filotto negativo di cinque sconfitte consecutive grazie alla vittoria contro Cesena, la Pallavolo San Giorgio domani, sabato 29 novembre, cercherà il blitz anche lontano da casa.

They e compagne saranno impegnate contro la Moma Anderlini, formazione Under 18 che precede in classifica le giallobiancoblù di tre punti. L’occasione è importante per conquistare i primi punti fuori dalle mura amiche e per proseguire la corsa salvezza, che vede ben sette squadre racchiuse in soli quattro punti. L’impegno non sarà semplice: le modenesi, infatti, in casa sono riuscite a strappare set e punti a formazioni quotate come Osgb Campagnola Emilia, Bologna e Ostiano.

I rientri dagli infortuni di Cornelli e Sesenna, seppur gestiti con prudenza contro Cesena, permetteranno a coach Matteo Capra di avere maggiori soluzioni tattiche durante l’incontro.

Sono sei i precedenti tra piacentine e modenesi, giocati tra B1 e B2: la Pallavolo San Giorgio è in vantaggio per quattro a due. Curiosità: Sofia Cornelli, schiacciatrice della Sangio, è la sorella maggiore di Stella, libero dell’Anderlini.

Fischio d’inizio alle 18 al PalaAnderlini, in via Vellani Marchi a Modena. Dirigeranno l’incontro Laura Rodofile e Simone Benigni, della sezione Fipav di Brescia. È possibile seguire il live score del match sul sito Federvolley.it.

Classifica

Ravenna 20 punti; Bologna 18; Valdarno 17; Ripalta Cremasca 15; Osgb Campagnola, Fantini Folcieri Ostiano 14; Montesport, Riccione 8; Forlì, Moma Anderlini, Centro Volley Reggiano 7; San Giorgio 5; Cesena 4; Pall. Scandicci 3.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy