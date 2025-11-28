Serie B – Nuovo appuntamento casalingo per l’Assigeco: domenica la sfida contro Orzinuovi – AUDIO

Con l’ennesima prova di resilienza l’UCC Assigeco Piacenza ha dimostrato ancora una volta di essere una squadra da non dare mai per vinta. Contro Treviglio, sotto di diciotto lunghezze alla fine del terzo quarto, i Lupi hanno completamente ribaltato l’inerzia della partita con un superlativo ultimo spicchio di gioco, mettendo la ciliegina alla rimonta con il canestro allo scadere di Ferraro che è valso la sesta vittoria casalinga stagionale.

Sarà ancora il PalaBanca a fare da cornice per il prossimo appuntamento della formazione di coach Lottici, con la sfida alla Logiman Orzinuovi in programma domenica 30 novembre alle ore 18:00. Un nuovo test di alto livello per confermarsi nelle zone alte della classifica e per consolidare la forza di un gruppo che, come testimoniato dall’eroe di domenica scorsa Massimiliano Ferraro, sta diventando sempre più coeso.

Il punto su Orzinuovi

La fusione in estate con la Pallacanestro Crema ha consolidato le importanti ambizioni della Logiman Orzinuovi, una squadra completamente nuova che al momento ha solamente due punti in meno dei Lupi con un record di 7 vittorie e 5 sconfitte, e che si presenta al PalaBanca dopo la convincente vittoria su Piazza Armerina che ha messo fine a una striscia negativa di tre partite. Allenata da Andrea Gabrielli, la formazione orceana è al momento la terza miglior difesa del girone e può contare su un roster profondo e ben costruito, con un mix di giocatori giovani ed esperti.

Le chiavi del quintetto sono nelle mani del playmaker argentino Lucas Chaves, assistito nel backcourt da Marco Giacomini, giunto in terra bresciana dopo otto anni a Senigallia, e Francesco Gnecchi, esterno dalle spiccate doti fisiche e atletiche. Sotto le plance sono pronti a farsi valere un veterano come Edoardo Caversazio e l’ex di serata Tommaso Oxilia, che si sta confermando ancora una volta tra i giocatori più dominanti del campionato.

Dalla panchina il compito di far rifiatare il reparto esterni spetta ad Alberto Cacace e Nicolò Venturoli, due atleti con punti nelle mani, e al giovane Giulio Giannozzi, mentre per quanto riguarda i lunghi, porteranno il loro contributo a partita in corso il classe 2006 Davide Zilli e Alberto Stefani, alla prima esperienza in Serie B Nazionale dopo diversi anni di crescita alla Bramante Pesaro in Serie B Interregionale.

Come seguire la partita

Flash in diretta su Radio Sound Piacenza (94.6 – 95.0; radiosound95.it) all’interno della trasmissione STADIO SOUND. Diretta testuale su Sportpiacenza.it.

