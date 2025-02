Volley, Serie B1 – Pallavolo San Giorgio supera Bsc Volley e torna a sperare nella salvezza

Vinto il primo parziale, la Pallavolo San Giorgio si è fatta recuperare nel secondo per chiudere la pratica nel terzo e quarto. Una vittoria importante, la quinta stagionale, che permette alle giallobiancoblù di proseguire la corsa salvezza e di dimezzare lo svantaggio nei confronti del V.P. Volley, sconfitto a domicilio da Modena. Il prossimo turno in trasferta, la prima di tre consecutive, a Montespertoli contro Montesport sarà una gara chiave per prendere altri punti per la classifica.

Massimo Gregori, direttore sportivo

“E’ stata una vittoria importante. Siamo partiti bene tutti i set poi a metà, abbiamo avuto un black out dove le avversarie ci hanno raggiunto e superato. Era importante vincere mentre con il gioco c’è qualcosa da rivedere”.

Pall. San Giorgio Piacentino-Bsc Volley 3-1

(25-20 24-26 27-25 25-17)

Pallavolo San Giorgio: They 12, Sangiorgi 2, Marinucci 11, Gilioli 1, Camurri 9, G. Galelli (L), Lunardini, Tonini 3, Zorzetto 15, Cossali 12, Zoppi, Masciullo 3, L. Galelli (L). All. Capra.

Bsc Volley: Giordano, Scianti, Mbra, Priore, Fornari, Patasce, Gatta, Casotti, Fornari, Comastri, Brandi, Giombini, Cappellini (L), Zanin (L). All. Tamburello.

Classifica

Fantini Folcieri Ostiano 37; Volley Garlasco 36; Volley Modena 35; Bindi Passione Valdarno 29; Ripalta Cremasca 28; Osgb Campagnola, Rubiera 22; Montesport 21; Moma Anderlini, V.P. Volley 18; Pallavolo San Giorgio 15; Ambra Cavallini 12; Bsc Sassuolo 10; Crema 7.