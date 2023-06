Eventi dal 19 all’25 giugno a Piacenza e dintorni

In questo spazio è possibile consultare la serie di eventi da lunedì 19 a domenica 25 giugno 2023 a Piacenza e dintorni.

Lunedì 19 giugno

Teatro in Santa Chiara, in scena il 19 giugno “Io vorrei che questo ballo non finisse mai”.

Fiera di Gossolengo e dell’Usato.

Festa dell’Allegria a Gropparello fino al 19 giugno.

Festa Antichi Sapori 2023 a Gragnano Trebbiense fino al 19 giugno.

Fiera di San Giovanni a Castel San Giovanni.

Martedì 20 giugno

Teatro in Santa Chiara, il 20 giugno in scena “Il più furbo”.

La famiglia nel percorso di autonomia della persona con disabilità. Ultimo appuntamento alle ore 17 nell’auditorium del ‘Samaritano’ alla Caritas, prima della pausa estiva, per gli incontri informativi e formativi rivolti alle famiglie di persone con disabilità, promossi dalla Fondazione Pia Pozzoli – Dopo di Noi.

Giovedì 22 giugno

Fiera di San Giovanni a Castel San Giovanni.

Serate letterarie Giana Anguissola 2023 al via il 22 giugno. Sarà il suggestivo teatro organico ai piedi della pietra Perduca a ospitare l’evento inaugurale dell’edizione 2023 delle Serate letterarie Giana Anguissola di Travo, che prendono il via giovedì 22 giugno con l’antropologa Anna Rizzo e il suo I paesi invisibili (Il Saggiatore, 2022).

Venerdì 23 giugno

Fiera di San Giovanni a Castel San Giovanni.

Festival “Incontri in Trebbia Shire”, dal 23 giugno appuntamenti per far conoscere la Val Trebbia – AUDIO

Sabato 24 giugno

Fiera di San Giovanni a Castel San Giovanni.

Torna la grande storica sfida a Bobbio con il Palio delle Contrade, sabato 24 e domenica 25 giugno.

A Vigolzone da sabato 24 a martedì 27 giugno BAITA IN FESTA.

Notte bianca a Fiorenzuola.

Domenica 25 giugno

Fiera di San Giovanni a Castel San Giovanni.

Mercanti di Qualità a Ferriere.

Torna la grande storica sfida a Bobbio con il Palio delle Contrade, sabato 24 e domenica 25 giugno.

A Vigolzone fino a martedì 27 giugno BAITA IN FESTA.