Volley, Serie B2 – La Conad Alsenese conferma gli allenatori Bonini e Bergamaschi

La Conad Alsenese annuncia la conferma degli allenatori Federico Bonini (head coach) e Paolo Bergamaschi (vice allenatore) per la prima squadra nuovamente militante in B2 femminile; Bergamaschi, inoltre, ricoprirà l’incarico di responsabile del settore giovanile gialloblù.

“Nonostante qualche proposta ricevuta in questi mesi ho sempre dato priorità alla volontà di rimanere ad Alseno. Sono contento dell’esperienza maturata, mi trovo bene con la società costituita da persone veramente brave con cui si lavora bene, e con lo staff, Federico in primis. Abbiamo lavorato bene in una stagione che non ci ha soddisfatto appieno come risultati, ma in palestra con Bonini abbiamo costruito una buona alchimia tecnica. Per quanto riguarda il ruolo di responsabile del settore giovanile, la società mi ha chiesto un aiuto in questa direzione, mi staccherò un po’ dalla parte di tecnico giovanile, dove ho allenato l’under 16 con un gruppo in età under 14 e anche 13, per provare a dare un contributo. La volontà è quella di crescere, mettere delle fondamenta abbastanza solida partendo dalla base e stringendo collaborazioni”.